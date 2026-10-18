Quién es el eliminado de hoy 18 de octubre en ¿Quién es la máscara? 2026

Conoce al eliminado de hoy de ¿Quién es la máscara? 2026

Dos de los personajes de ¿Quién es la máscara? revelarán su verdadera identidad y se quitarán la máscara en el programa sorprendiendo al público y a los investigadores.

Esta noche se presentarán seis nuevos personajes que van a deslumbrar en el escenario con su impactante y arrolladora personalidad con la que buscarán convencer al público de llevarlos hasta la gran final.

Quiénes son los eliminados de ¿Quién es la máscara?

De acuerdo con los fans y el programa, los eliminados del programa serán Beto Batazo y Cangu Rito, quienes no convencieron al público del estudio ni a los investigadores.

Ellos dos serán los desenmascarados y tendrán que revelar su verdadera identidad ante todo el mundo.

Así se llevó a cabo el programa de hoy de ¿Quién es la máscara? 2026

Como en la mayoría de los programas regulares de ¿Quién es la máscara? Habrá dos enfrentamientos con tres personajes en cada uno.

Los famosos dentro de la máscara tendrán que interpretar una canción y hacer un show espectacular que deje al público con ganas de querer verlos en el escenario nuevamente.

En esta ocasión los personajes que van a participar son: Beto Batazo, Dr Kaboom, El Paisa, Octavia Ventosa, Cangu Rito y La Patrona.

Ellos tendrán dos enfrentamientos en cada enfrentamiento participan tres y uno de los personajes es salvado por el público y el otro por los investigadores. Cabe recordar que hay un botón de salvación de última hora que solo pueden apretar una vez cada investigador durante toda la temporada, pero en este episodio número dos sí habrá dos eliminados y ningún personaje será salvado de manera extra.

¿Quién es la máscara? es uno de los programas más queridos por el público, ya que todos los fans, en las redes sociales se ponen a adivinar las identidades de los famosos que están detrás de cada personaje.

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