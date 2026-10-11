¿Quién es la máscara? 2026: ¿Quién es Patito Feo? Esta es su identidad

Quien es Patito Feo en ¿Quién es la máscara?

Patito Feo promete ser uno de los personajes más queridos del público, pues desde el primer programa de ¿Quién es la máscara? 2026 cautivó con cu carisma a los investigadores.

Este tierno personaje reveló sus pistas que han desatado varias teorías sobre la verdadera identidad detrás de esta máscara.

La primera pista que dio es que asiste a la escuela, pero no a cualquiera sino a un colegio tipo estadounidense o como los de las series escolares juveniles, por lo tanto se trataría de una persona muy joven.

Otra de sus pistas es su casa que también se retrata como una construcción estilo americana. Por otro lado el personaje mostró su lado más íntimo al revelar su habitación en la que dio otras pistas: una de ellas y la más importante es la fotografía de Mago de Oz, además de que tiene retratos de dos mascotas: un perro y un gato.

Asimismo en otras de sus pistas señaló que tenía dos papás famosos, muy guapos que protagonizaron portadas de revistas.

Quién es el famoso detrás de Patito Feo de ¿Quién es la máscara?

Según los fans detrás de este personaje estaría la cantante Lucerito Mijares, para la mayoría de los usuarios el cuadro de la foto del Mago de Oz fue muy evidente, ya que ella participó en esa obra de teatro.

Algunos otros de los seguidores afirmaron que se trataría de la actriz y cantante Danna Paola por su personaje de Patito Feo en la novela “Atrévete a Soñar”.

Por su parte, los investigadores señalaron que detrás de la máscara podría estar también Roxana castellanos las actrices Michelle Vieth, Sofía Castro, Zuria Vega o Roxana Castellanos, su distintivo es la voz grave con la que interpretó su primer tema en el programa.

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