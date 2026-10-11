¿Quién es la máscara? 2026: ¿Quién es Fifí Ñera? Conoce su identidad

La Fifí Ñera es una adorable perrita french poodle que nació en el norte del país y que conquista todo el público de ¿Quién es la máscara? 2026.

Este personaje compartió varias de sus pistas con los fans y los investigadores. La primera que dio a conocer fue un corazón con ancla en su zapato.

Tiene un ojo café y uno verde, ella dice que representa su personalidad porque es fresa pero también es del barrio. Afirma que es una joven de 21 años. Está buscando su papá que es un Whitexican.

Quién es Fifí Ñera de ¿Quién es la máscara? 2026

De acuerdo con los investigadores, detrás de Fifí Ñera podría estar Angelique Boyer, Altair Jarabo o hasta Sofía reyes.

Por su parte, los fans afirman que podría ser Camila Sodi o la cantante Carolina Ross, hay algunos que señalan que estaría la posibilidad de que fuera Kenia Os.

Como toda una "Superestrella", #FifíÑera se lució en el escenario y demostró que lo suyo también es cantar 💖



¿#QuiénEsLaMáscara? 🎭 📺 Disponible en #LasEstrellas, #Univisión y #ViX pic.twitter.com/NCtPsIwgJ6 — ¿Quién es la Máscara? (@eslamascara) October 12, 2026

Otros más señalan que podría ser la influencer Lupita Villalobos o Michelle Salas.

Lo que más sorprendió de este personaje fue su increíble agilidad para bailar, ya que en el primer programa hizo un split con todo y la botarga del personaje.

Este personaje sin duda se podría convertir en uno de los favoritos del público de esta temporada.

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