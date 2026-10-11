Luisito Comunica vive incómodo momento en televisión por la broma que hizo a la presentadora

Luisito Comunica en el programa 12News, en Arizona, EU, el 30 de septiembre de 2026.

El youtuber y empresario mexicano Luisito Comunica se volvió tendencia en redes sociales tras protagonizar un incómodo momento durante una entrevista en pleno programa de televisión estadounidense.

Todo ocurrió cuando el creador de contenido respondió con una broma a una pregunta de la conductora, quien tuvo una inesperada reacción. El comentario de Luis Arturo Villar Sudek, nombre real del famoso, rápidamente desató debate entre los usuarios.

Luisito Comunica vive incómodo momento en televisión por la broma que le hizo a la presentadora en vivo

Luisito Comunica fue invitado a 12 News, donde la presentadora le pidió compartir un dato que nunca hubiera revelado antes. Con total seriedad, el influencer respondió “Yo nací mujer, por ejemplo”, lo que provocó un silencio incómodo en el estudio.

Tras unos segundos de tensión, el mexicano agregó: “No, no es cierto. Pensé que te ibas a reír”. La conductora le dijo suspirando: “Es que es un tema muy sensible”.

Aunque esta entrevista fue realizada el 30 de septiembre, este 11 de octubre usuarios de redes sociales publicaron en X, antes Twitter, y TikTok videos de la “broma” del youtuber mexicano.

Incluso el propio creador de contenido compartió en sus redes sociales el clip. “Incómodo momento”, escribió Luisito Comunica en Instagram, donde acumula 32.5 millones de seguidores.

A raíz de esto, usuarios expresaron opiniones encontradas sobre el comentario de Lusito Comunica. Algunos señalaron que sólo fue una broma divertida, mientras otros opinaron que no es un tema de burla y que la presentadora hizo bien en “no seguirle el juego”.

Entre los comentarios de la publicación se lee:

“La periodista sabía que si se reía la funaban”

“Ella no se echó a reír, pero yo sí”

“En su cabeza sonó mega chistoso”

“La gente diciendo que es humor ‘de chicos’ y ese chiste fue completamente de tío incómodo de 55 años que te dice ‘Estamos cotorreando’”

“Como que viéndolo bien no parece tan gracioso”

Puedes ver la entrevista completa a Luisito Comunica en 12News de Phoenix, Arizona, en el canal oficial de YouTube del programa.

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