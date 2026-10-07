Youtuber promete $40 mil por agresión contra Obispo de Aguascalientes; Fiscalía ya indaga

El obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, fue víctima de amenazas por parte del youtuber José Lápiz, quien ofreció 40 mil pesos a quienes atentaran contra el clérigo, en un mensaje en redes sociales.

“Yo les ofrezco 40 mil pesos para que se lo madruguen. Put** ratas con sotana”, escribió a través de su cuenta de X.

Tras esto, la Fiscalía General del Estado comenzó a recabar pruebas y otros elementos que permitan iniciar con posibles acciones legales en contra del youtuber José Lápiz.

En entrevistas radiofónicas, el fiscal del estado, Manuel Alonso García, detalló que la dependencia a su cargo tomó cartas en el asunto desde el pasado 1 de octubre cuando iniciaron las amenazas en contra del obispo.

“Nosotros, a través de la Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos, el 1 de octubre, cuando se tienen algunos aspectos de ciberpatrullamiento, identificamos una primera publicación precisamente donde este YouTuber, a través de la plataforma X, pues hace esta incitación en relación a este tema pues que genera esquemas de violencia”, señaló el funcionario.

De acuerdo con el fiscal, al momento ya se inició la carpeta de investigación, aunque todavía se está integrando, “para recabar todos los elementos probatorios” que permitan a las autoridades judicializar y solicitar una orden judicial ante un juez.

Manuel Alonso García también mencionó que están trabajando bajo dos esquemas; el primero es del tipo penal y perseguir las amenazas por medio de una querella, para la que la Secretaría de Gobierno del Estado y el obispado ya están trabajando en conjunto.

Sin embargo, recordó que en el Estado también tienen el tipo penal de apología del delito, “donde nosotros a través de oficio y teniendo una noticia criminal que pueda conllevar como este contexto de este Youtuber”.

De acuerdo con el fiscal, con esto se pueden integrar los elementos jurídicos necesarios para solicitar este oficio por incitación a la violencia.

“La incitación a causar precisamente un daño a una persona, donde hay un posible riesgo contra el propio obispo de Aguascalientes, que es directamente donde él hace la referencia; es más, ofrece dinero en relación a este tema, es lo que sí estamos integrando el esquema, el tipo penal, para poder judicializar la carpeta que iniciamos después de que conocimos en esta plataforma lo que él expresaba, y poder tener los elementos suficientes para que nos puedan conceder, si así fuese la conclusión de nuestra judicialización, pues una orden de aprehensión, si así fuese concedida”, dijo.

Agregó que en las próximas horas esperan poder terminar con la integración de la carpeta de investigación y posteriormente, “ya dependerá cómo judicialicemos los elementos probatorios para que el juez pueda valorar y pueda tener a bien otorgarnos una orden judicial”.

Intento de agresión en plena misa

En plena misa, el Obispo de Aguascalientes fue amenazado por sus críticas al Gobierno, luego de que el youtuber José Lápiz ofreciera una recompensa de 40 mil pesos.

En un video compartido en redes se observa como un sujeto, aún no identificado, intentó acercarse para presuntamente agredir a Juan Espinoza Jiménez, sin embargo, su acción no se concretó, ya que varias personas cubrieron al clérigo.

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FGR