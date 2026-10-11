Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 11 de octubre 2026?

Uno de los atletas de Exatlón México compiten por la eliminación, por lo que uno de los deportistas abandonará el programa este domingo.

Antes de la competencia estelar por la eliminación, todos los participantes van a ir al duelo por la última Supervivencia, con el que se define a la quinta deportista que va al duelo de eliminación.

¿Quién sale eliminada hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, la eliminada de hoy de Exatlón México sería Natalia del equipo azul, sin embargo, se trata de información no confirmada por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero eliminado.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas de Exatlón México compiten por la última Supervivencia de la semana con la que se define a la quinta mujer que peleará por su permanencia en el programa.

Según los fans, el equipo que ganaría la Supervivencia de hoy sería el rojo, por lo que entonces quedarían 4 mujeres rojas y una azul instaladas en el duelo de eliminación.

Con base en lo que suceda hoy en la competencia dos rojas que estarían en riesgo de salir del juego serían Zudikey Rodríguez y Ella Bucio, que son dos de las atletas más conocidas del programa y favoritas para los fans de la escuadra escarlata.

Por otra parte, la rivalidad continúa entre los equipos y nuevamente se desata el enfrentamiento entre Adrián Leo y Aristeo, quienes van a discutir en plena competencia.

Cabe recordar que recientemente comenzó la rivalidad entre Adrián y Aristeo, cada temporada el líder de los azules siempre tiene confrontaciones con alguien de los rivales, pero Aristeo es uno de los participantes más queridos y con carácter imponente por lo que no se va a dejar y no dudará en responderle.

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