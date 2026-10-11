¿Dónde está la casa de Chucky, Lindavista? Cuál es el horario y hasta cuándo se puede visitar

Con la llegada del Halloween las decoraciones llenas de terror comienzan a aparecer en las calles, y en la Ciudad de México una casa logró llamar la atención de los internautas, por lo que ahora ya recibe a cientos de visitantes cada día.

La película Chucky ha marcado varias generaciones, por lo que siempre que se acerca la temporada más terrorífica del año las decoraciones y disfraces inspirados en el muñeco escalofriante no pueden faltar.

Sin embargo, en la capital una casa ha logrado hacerse viral, pues las decoraciones que colocaron con temática de fábrica de muñecos Good Guy lograron sorprender a las redes sociales, y ahora ya es la más viral.

Ubicación exacta, fecha y horarios de la casa de Chucky

La casa con temática de la fábrica de Chucky se encuentra en la Ciudad de México, y está disponible de lunes a domingo las 24 horas del día en la siguiente ubicación:

Quito, número 864, esquina con Avenida Linda Vista, de la Colonia Linda Vista, delegación Gustavo A. Madero

Quienes quieran visitar esta casa podrán hacerlo totalmente gratis hasta el domingo 8 de noviembre, por lo que aún queda tiempo para vivir esta experiencia viral antes de que sea retirada.

Esta casa es famosa debido a sus increíbles decoraciones que colocan anualmente en la temporada de Halloween y de navidad, por lo que incluso cuentan con redes sociales oficiales.

Debido a la cantidad de visitas que están recibiendo este 2026, informaron a las personas que deseen acudir a ver la decoración y tomarse fotografías que sigan las indicaciones que se brinden en el lugar, con la finalidad de contar con una libre circulación vial.

Además, se hace hincapié en respetar todos los elementos que forman parte de la decoración, así como a las personas que se encuentran brindando indicaciones en la casa viral.

Por medio de sus redes sociales, la decoradora Gabriela Cuéllar compartió parte del proceso que se realizó para la fabricación de algunas de las decoraciones principales de esta casa, como la banda por donde pasan los muñecos, y el Chucky de gran tamaño.

En 2025, esta famosa casa de la colonia Lindavista contó con decoración del Grinch en época navideña, mientras que en Halloween sorprendieron con su decoración de las películas y libros del payaso Pennywise.

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