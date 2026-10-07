Casa de terror para sobrevivir al miedo este Halloween 2026 en CDMX

Halloween es una de las épocas más esperadas del año y las decoraciones y las casas de terror predominan entre los planes para hacer en la Ciudad de México

Este 2026 hay varias casas de terror, algunas de las que se pueden visitar son: The Last Drum y Freakshow que te sacarán varios sustos y gritos en sus experiencias inmersivas.

The Last Drum

La casa del terror The Last Drum es un recorrido inspirado en los antiguos rituales africanos. Esta enigmática aventura busca llevar, a quien se atreva a entrar, al centro de una atmósfera inquietante por medio de la escenografía, la ambientación, las máscaras, los muñecos vudú y los cráneos a una experiencia de miedo.

Además el recorrido está acompañado de los poderosos tambores africanos que le dan un toque más emocionante para una ceremonia de horror.

Casa del terror The las last drum ı Foto: Especial

La aventura está planeada como un misterioso recorrido guiado a través de 250 m². Esta casa de terror tienen 5 niveles de terror para todo el público, la cinco es la más extrema.

Los recorridos son solo para 5 personas por ronda; la edad mínima para ingresar es de 8 años. Se recomienda no entrar con bolsas y mochilas, porque éstas se pueden atorar entre los elementos que hay en la casa del terror.

Esta experiencia estará abierta hasta el 1 de noviembre de jueves a domingo de 3 pm a 8 pm y se ubica en el tercer piso de la plaza comercial Encuentro Oceanía.

Para entrar se requiere un ticket de compra de mínimo 100 pesos en el día en cualquier establecimiento del centro comercial. Es un ticket por persona.

FreakShow

Para quienes quieren vivir la experiencia de un circo terrorífico está la casa del terror Freakshow en Manacar.

Los visitantes podrán entrar a esta escalofriante función de circo y encontrarse en medio de un terrorífico show donde cada rincón esconde una sorpresa. Personajes que los harán gritar del miedo, sonidos inesperados, luces y sombras serán parte de un recorrido en el que no sabrán qué aparecerá ni cuándo llegará el próximo susto.

Entre luces tenebrosas y una atmósfera que hará que más de uno mire hacia atrás, cada paso será una oportunidad para llevarse un buen susto. Una experiencia pensada para quienes disfrutan del miedo, la adrenalina y esa sensación de no saber qué está a punto de pasar.

La experiencia está diseñada como un emocionante recorrido guiado en 220 m² de espacio, y tiene una capacidad de 7 a 10 personas por ronda. El espectáculo está recomendado para personas de 6 años en adelante, con diferentes niveles de sustos de acuerdo con la audiencia.

Para ingresar a la casa de terror será necesario presentar un ticket de compra del día por mínimo 200 pesos por persona en el centro comercial.

La experiencia estará disponible hasta el 31 de octubre, de miércoles a sábado de 3 pm a 8 pm.