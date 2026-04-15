La hora de la desaparición (título con el que se estrenó en Latinoamérica la película Weapons) se ha vuelto uno de sus mayores referentes recientes del cine de terror.

La cinta dirigida por Zach Cregger en 2025 no sólo conquistó la taquilla mundial con más de 270 millones de dólares recaudados, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural gracias a la inquietante interpretación de Amy Madigan como la tía Gladys, personaje que le valió el Oscar a Mejor Actriz de Reparto.

Su imagen perturbadora, con rizos pelirrojos y gafas grandes, se transformó en un ícono del género y en uno de los disfraces más populares de Halloween del 2025. Ahora, Warner Bros. confirmó oficialmente el desarrollo de Gladys, una precuela que explorará los orígenes del personaje. Conoce todo lo que se sabe de esta inquietante película.

Gladys, precuela de La hora de la desaparición: Fecha de estreno

Durante la CinemaCon 2026, Warner Bros. anunció que Gladys llegará a los cines de Estados Unidos y Canadá el viernes 8 de septiembre de 2028, mientras que en Latinoamérica se espera su estreno un día antes, el jueves 7 de septiembre, de acuerdo con la estrategia habitual de los grandes lanzamientos internacionales.

La película es una precuela de La hora de la desaparición y contará nuevamente con la dirección de Zach Cregger, quien además coescribirá el guion junto a Zach Shields (Godzilla x Kong: The New Empire). La producción estará a cargo de New Line Cinema y Vertigo Entertainment, con Roy Lee y Miri Yoon como productores.

‘Weapons’ ı Foto: Especial

Aunque la película Gladys es un hecho, aún no se ha confirmado si Amy Madigan retomará el papel de este perturbador personaje que la hizo ganar el Premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto este marzo de 2026. Esta posibilidad mantiene a los seguidores atentos, pues su regreso daría continuidad al impacto que tuvo su interpretación en la cinta original.

No obstante, es probable que se integre a una actriz joven que se parezca a Madigan, pues la cinta se enfocará en los orígenes de Gladys.

¿De qué tratará Gladys?

Con Gladys, precuela de La hora de la desaparición, Warner Bros. busca profundizar en el pasado de la tía Gladys y explicar cómo se convirtió en la figura aterradora que marcó a la audiencia.