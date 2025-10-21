¿Cuándo se estrena ‘Weapons’ en HBO MAX?

Weapons, también conocida como La hora de la desaparición, fue uno de los grandes éxitos del cine este año, con un fuerte impacto en taquilla a nivel internacional. Ahora, se sabe que la cinta llegará oficialmente a la plataforma de HBO Max.

Después de estrenarse el pasado 8 de agosto en cines, Weapons acumula más de 267 millones de dólares de recaudación global, así como una calificación del 93% en la plataforma Rotten Tomatoes y una aprobación del 85% por parte de la audiencia.

WEAPONS is an Excellent Film pic.twitter.com/OuSEBvdpGF — Cinema Connoisseur (@MovieEndorser) October 17, 2025

Es así como el filme se ha consolidado como una de las producciones más exitosas de Warner Bros en el año, así como una de las grandes victorias del cine de terror en la actualidad.

¿Cuándo llega Weapons a HBO Max?

La cinta estará disponible en la plataforma de streaming a partir del viernes 24 de octubre de 2025. Se trata de un estreno en exclusiva de reconocido sitio web, que ya cuenta con otras importantes producciones de terror en su catálogo.

La cinta fue dirigida y guionizada por Zach Cregger, quien ya se había encargado de sorprender a los amantes del género con Barbarian, uno de los mayores éxitos de horror de los últimos años.

¿De qué trata La Hora de la Desaparición?

La historia se basa en un pequeño pueblo de Pensilvania, donde una noche todos los niños desaparecen misteriosamente, a excepción de uno. Por ello, se culpa a la maestra del pueblo, quien vive una pesadilla a raíz de ello.

La comunidad se sumerge en el miedo, paranoia y secretos a raíz de las desapariciones, pues todos desean descubrir qué es lo que ha ocurrido. La cinta es un thriller psicológico y sobrenatural, donde cada minuto cuenta y el silencio de la noche es lo más inquietante.

El elenco se compone por Josh Brolin, Julia Garner, Cary Christopher, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Benedict Wong, Amy Madigan, Toby Huss, June Diane Raphael, Whitmer Thomas, Callie Schuttera, Clayton Farris, Luke Speakman y Scarlett Sher.