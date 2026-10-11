¿Quién es la máscara? 2026: ¿Quién es Gárgola? Conoce su identidad

Gárgola es uno de los personajes con uno de los diseños más llamativos de ¿Quién es la máscara? 2026. Sin embargo, fue el primer eliminado de la temporada.

Según sus pistas, es un actor reconocido de telenovelas y teatro, también afirmó que participó en emblemáticas novelas como La Madrastra y El ángel de la Aurora.

Asimismo, se dio a conocer que era un actor legendario y con una habilidad de ser polifacético.

Quién es el famoso detrás de Gárgola de ¿Quién es la máscara?

El famoso detrás de Gárgola de ¿Quién es la máscara? 2026 es René Casados, personaje que fue eliminado este 11 de octubre.

¿Quién es René Casados?

René Casados es un actor de telenovelas, cine y teatro. Es originario de Tamalín, en la zona norte de Veracruz.

Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

En su juventud se mudó a Acapulco. donde trabajó como lanchero y luego a la Ciudad de México, donde se dedicó al modelaje, fotonovelas y teatro experimental universitario.

Se inició a mediados de la década de 1970 en cine, televisión y teatro. Su debut cinematográfico fue en La viuda negra (1977). Participó en películas como Pedro Páramo, La güera Rodríguez, El tonto que hacía milagros y otras. En televisión fue co-presentador del programa juvenil XE-TU (1982-1987) junto a Erika Buenfil. Su trayectoria en telenovelas es muy amplia con más de 20 títulos, destacando roles como: La madrastra (2005); Fuego en la sangre (2008); Cuando me enamoro (2010); Mi marido tiene familia y recientemente salió en El ángel de Aurora.

Ha recibido nominaciones a los Premios TVyNovelas y ganó reconocimientos como el Premio ACE y un TV Adicto Golden Award.

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