Vera von Lehndorff, mejor conocida como Veruschka, murió el 24 de noviembre a los 87 años en Berlín, Alemania, rodeada de familiares y amigos cercanos. Era considerada una de las modelos más influyentes del siglo XX, protagonizando numerosas portadas de Vogue, y pionera en el uso del body painting.

La noticia se difundió después de que su hermana, Catharina Kappelhoff-Wulff, la confirmara a medios alemanes y publicara un mensaje de despedida en el sitio web de la empresa familiar.

🕊️ Veruschka, considerada una de las primeras supermodelos internacionales, falleció a los 87 años en su domicilio en Berlín, informó el diario alemán Bild.



📸 La modelo alcanzó la fama durante las décadas de 1960 y 1970, protagonizó portadas de Vogue y colaboró con diseñadores… pic.twitter.com/TJDA0jy37t — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 26, 2026

¿Quién era Vera von Lehndorff, conocida como Veruschka?

Veruschka, cuyo nombre real fue Vera Gräfin von Lehndorff-Steinort, es considerada una de las primeras supermodelos de la historia y se convirtió en un ícono de la moda durante la década de 1960.

TE RECOMENDAMOS: Viva el amor Fátima Bosch confirma su noviazgo con Alejandro Canahuati Farah

Nació el 14 de mayo de 1939 en Königsberg, entonces parte de Prusia Oriental, y perteneció a una familia aristocrática alemana. Su madre fue la Condesa Gottliebe von Kalnein.

Su padre, Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort, participó en la resistencia contra el régimen nazi y fue ejecutado luego del atentado contra Adolf Hitler de 1944. Después de ese episodio, la familia de Veruschka pasó por campos de concentración y perdió sus títulos y propiedades.

Durante su juventud estudió arte en Hamburgo y más tarde se trasladó a Florencia, donde el fotógrafo italiano Ugo Mulas la descubrió; tenía 20 años. Ese encuentro impulsó una carrera que la llevó a trabajar en Nueva York, París y otras capitales de la moda.

Pero la participación de Veruschka en la película Blow Up (1966), dirigida por Michelangelo Antonioni, fue lo que le dio fama internacional.

A lo largo de su trayectoria apareció en portadas de revistas como Vogue, Life y Harper’s, colaboró con fotógrafos de renombre y trabajó para importantes casas de moda como YSL, Helmut Lang y Paco Rabanne.

Además de modelar, Veruschka desarrolló facetas como actriz, pintora, fotógrafa y guionista. También se convirtió en una pionera del body painting.

Puedes leer: