Fallece la mamá de Masad Altamimi, ¿Quién era y de qué murió?

Este domingo 22 de noviembre, Masad Altamimi dio a conocer la muerte de su mamá, una noticia que ha generado que sus millones de seguidores le envíen mensajes de apoyo ante la trágica pérdida.

El ex participante de La Casa de los Famosos México 2026 contó que su madre enfrentaba una complicada enfermedad que la mantuvo limitada por varios años. Ahora te contamos lo que se sabe sobre ella y qué pasó.

¿Quién era y de qué murió la mamá de Masad Altamimi?

La madre de Masad Altamimi era de origen italiano, pero mantuvo su vida privada alejada de las cámaras y las redes sociales, por lo que se desconocen detalles como su nombre, edad e incluso su apariencia física.

Sobre esto, cabe mencionar que en TikTok circula la noticia de la muerte de la madre del famoso junto con la imagen de otra mujer en fotos donde está acompañada por él; sin embargo, ella es en realidad una mujer latina que lo apoyó cuando llegó a México, por lo que decidió llamarla de ese modo de cariño.

Tras dos años de inmovilidad a causa de una prolongada enfermedad, su fallecimiento fue comunicado por el creador de contenido a través de sus redes sociales.

¡Masad Altamimi compartió la dolorosa noticia del fallecimiento de su madre! 🙌🏻😢🕊️☀️📺 #SaleElSol #SESAlMomento pic.twitter.com/7YRWOHBbUM — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) November 23, 2026

“Mi madre falleció tras una larga y dolorosa lucha contra una enfermedad que la debilitó gravemente y la mantuvo postrada en cama durante dos años. No pudo moverse hasta el día de su muerte”, contó en su canal de difusión.

Agregó: “Ruego que haya encontrado paz y descanso tras su duro sufrimiento. Le pido a Dios que tenga misericordia de ella y le conceda un lugar en el Paraíso”, finalizó en su mensaje. El influencer arabe tampoco compartió detalles como qué enfermedad tenía su madre que la llevó a perder la vida.

Dentro de La Casa de los Famosos, él habló en varias ocasiones de su mamá biológica, celebrando su habilidad en diferentes áreas como la cocina. Asimismo, protagonizó una polémica con Ese Pérez al señalarlo de supuestamente faltarle el respeto a su mamá por una frase que le molestó.

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