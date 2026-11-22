El periodista Humberto Padgett León falleció este domingo, después de más de un año de luchar contra el cáncer, informó su esposa, la también periodista Mariel Ibarra Falcón.

El también escritor murió “rodeado de la gente que lo ama”, tras enfrentar el cáncer, que su esposa describió como “un adversario al que combatió de manera valiente y decidida, pero que terminó por apagar su vida, aunque jamás su recuerdo ni sus enseñanzas”.

“A quienes lo amamos profundamente nos queda su cariño, los momentos compartidos, su humor, sus lecciones y las preguntas de su infinita curiosidad. Al periodismo le queda el ejemplo de caminar siempre con pasión y agudeza al lado de la verdad”, escribió Ibarra Falcón.

“Su ejemplo y su recuerdo permanecerán por siempre”, sostuvo.

¿Quién fue Humberto Padgett?

Humberto Padgett León fue un escritor y periodista de investigación nacido en 1975 en Toluca, capital del Estado de México.

Estudió Periodismo en la Facultad de Estudio Superiores (FES) Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y su labor periodística se centró en el crimen organizado, la corrupción y los derechos humanos en el país.

Humberto Padgett nació en Toluca, Edomex ı Foto: Especial

Además de ser autor de diversos reportajes, Padgett León escribió varios libros como La monarquía de la barbarie o Los muchachos perdidos y, de acuerdo con el Centro Cultural Elena Garro, en cinco ocasiones ha obtenido el galardón del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, en México.

Además, ha ganado los premios internacionales como el de Periodismo Rey de España, de la agencia EFE; Ortega y Gasset, del diario español El País, así como el galardón Kurt Schork, de la agencia Reuters.

En el año 2007, Humberto Padgett recibió en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez.

Entre otros, también ha sido galardonado con premios como el de la Federación Internacional de Periodistas; Iberoamericano de Periodismo Joven y ha obtenido en tres ocasiones el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter.

El 14 de septiembre de 2024, Humberto Padgett anunció su retiro indefinido del periodismo un día después de que Artículo 19 denunció que el comunicador había sido víctima de un asalto con violencia en Cuitzeo, Michoacán.

“Hoy dejo el periodismo indefinidamente. Las pérdidas que he sufrido, los acosos y amenazas bajo los que estamos mi familia y yo y los abandonos en que me veo me imponen desistir luego de 26 años de trabajo. Gracias y suerte”, escribió.

Humberto Pagdett anunció su retiro del periodismo. ı Foto: Captura de Pantalla

Sin embargo, no se retiró del todo del periodismo y se desempeñó como colaborador del comunicador Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula.

Precisamente, Ciro Gómez Leyva lamentó el fallecimiento de Humberto Padgett, a quien recordó como “un grande del periodismo, y de la vida”. “Descansa en paz, querido Humberto. Te recordaré con admiración y cariño”, escribió en la red social X.

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cehr