¿Quién es Joseph Zada, el actor de Haymitch en Los Juegos del Hambre?

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha ha destacado tras su estreno como una de las películas más taquilleras de la temporada, en la que conocemos la historia de Haymitch Abernathy y cómo lo perdió todo tras convertirse en un tributo y ganador del Segundo Vasallaje de los 25.

El protagonista de la ficción es interpretado en su versión joven por Joseph Zada, un actor australiano de 21 años que ha destacado anteriormente en otros proyectos, pero ha dado un salto a las grandes ligas con la adaptación de la novela de Suzanne Collins.

¿Quién es Joseph Zada, el actor de Haymitch en Los Juegos del Hambre?

El nombre real del histrión es Joseph Cumpston. Nació el 21 de julio de 2005 en Sydney, Australia, hijo de una productora de cine y un director, actor y médico. Tiene ascendencia afgana-aborigen por parte de su bisabuela paterna.

En los inicios de su carrera, utilizó su nombre real, pero después decidió cambiar a Joseph Zada. Su primer papel actoral notable fue como Toby en la comedia dramática de 2019 , Bilched. La película fue dirigida por su padre Jeremy y protagonizada por su hermano Hal.

En mayo de 2024, se anunció que Zada protagonizaría la adaptación para Prime Video de la novela juvenil de 2014 We Were Liars de E. Lockhart en el papel de Johnny Sinclair, primo del personaje principal Cadence.

Entre sus recientes estrenos se encuentra East of Eden, una adaptación de la novela homónima de John Steinbeck de 1952 protagonizada por Florence Pugh disponible en Netflix.

Sin embargo, su estreno más grande hasta ahora fue Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, de la icónica franquicia distópica donde podemos verlo encarnar a la versión joven del personaje interpretado por Woody Harrelson en la trilogía original.

Su protagónico fue anunciado en abril de 2025 junto con Whitney Peal como Leonore Dove, su interés amoroso.

“La franquicia de Los Juegos del Hambre ha sido durante mucho tiempo una plataforma de lanzamiento para actores jóvenes notables, y Jo y Whitney continúan ese legado con un corazón, una profundidad, un fuego increíbles y una actuación superlativa”, señaló la copresidenta de Lionsgate, Erin Westerman en un comunicado.

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