Si te gustó Amarte duele y las historias románticas de los 90 que marcaron a toda una generación, Petardos y magnolias podría convertirse en tu próxima película favorita.

La cinta mexicana recupera la esencia de los dramas juveniles con amores imposibles, diferencias sociales y personajes que luchan por encontrar su lugar en el mundo. La historia está ambientada en la Ciudad de México y reúne a un elenco de jóvenes talentos; conoce quién es quién en el filme de la directora Sandra Reynoso.

¿De qué trata Petardos y magnolias?

La sinopsis de la película fue publicada por Cinépolis:

“Vera, adolescente de 18 años y una de las mejores jugadoras de futbol de la Prepa 8 de la UNAM, está comprometida a volverse una estrella del futbol femenil, a pesar de los deseos de su padre en que abandone sus sueños.

Un día conoce a Alan, que es parte del grupo de choque de su preparatoria. Ella se enamora de él, no sin antes darse cuenta que está a punto de entrar a un mundo muy peligroso. Ambos descubrirán que el amor tiene muchos matices y sobre todo consecuencias.”

Mismas vibes, mismo corazón roto.



Petardos y Magnolias, sólo en cines. pic.twitter.com/C9kWMOPWm7 — Videocine (@Videocine) November 13, 2026

Petardos y magnolias: ¿Quién es quién en este drama juvenil? Este es el reparto

Ximena Lamadrid es Vera

Juan Daniel García Treviño es Alan

Andrés Almeida es Jaime

Oscar Molina es Sumo

Alphonso Escobedo es Bazuka

Leonardo Alonso es Ismael

¿Dónde ver la película?

Petardos y magnolias se estrenó exclusivamente en salas de cine de México el 12 de noviembre de 2026. La película, que tiene una duración de 98 minutos, aún no tiene fecha confirmada en streaming.

Tráiler oficial de Petardos y magnolias

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de la película mexicana Petardos y magnolias, de Sandra Reynoso, que ya está disponible en cines.

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