Así suena el nuevo doblaje de Wildwood sin Javier Ibarreche, Natalia Téllez y Maca García | VIDEO

Así suena el nuevo doblaje de Wildwood sin Javier Ibarreche, Natalia Téllez y Maca García

En medio de la polémica por el doblaje de Wildwood y la decisión de Imagem Films de realizar un nuevo doblaje latino sin Javier Ibarreche, Natalia Téllez y Macarena García, finalmente se encuentra en cines la nueva versión sin startalents.

En un inicio, la polémica fue provocada por quienes señalaron que el resultado del doblaje original no le hacía justicia a la historia y tras anunciarse el cambio de voces, surgieron más opiniones sobre si eso era irrespetuoso para quienes trabajaron en el proyecto.

🎬🗣️ "Es una falta de respeto"; el creador de contenido Alex Montiel, conocido como El Escorpión Dorado, cuestionó el redoblaje de Wildwood https://t.co/RRLg8dTtex — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 12, 2026

El redoblaje cuenta con un elenco descatado. Danna Alcalá interpreta a la protagonista Prue McKeel, Érica Edwards como Alexanda, “La gobernadora viuda” y Erick Selim como Brendan, el Rey Bandido. En ese sentido, el único famoso que permaneció en el filme fue Emilio Treviño, que es actor de doblaje desde su infancia.

Así suena el nuevo doblaje de Wildwood

En redes sociales, ya circulan videos grabados en salas de cine por quienes asistieron a las primeras funciones con el cambio de voces de Wildwood.

Los clips muestran algunas de las frases más polémicas para comparar la intención, tono y emoción entre los famosos y los actores de doblaje profesionales, por lo que asegura que hay una diferencia considerable.

Los videos consisten en mostrar la manera en la que Javier Ibarreche, Natalia Téllez y Maca García dieron sus líneas, para después compararlo con el trabajo de Erick Selim, Érica Edwards y Danna Alacalá.

Aquí les dejo un video comparativo de ambos doblajes de #Wildwood , lo dejo a su criterio. Aún creen los pseudoinfluencers que se quejaron del redoblaje que era innecesario? pic.twitter.com/TMflGtmQvM — Fanny alanis (@FannyAlanisC) November 13, 2026

En general, el público considera que el cambio sí fue positivo y que ahora las voces van más de acuerdo con las emociones y el aspecto de los personajes, ya que antes consideraban que sonaban inexpresivos.

Algunas reacciones fueron las siguientes:

“Si quieren meter startalents está bien, solo que se aseguren que sepan hacer su trabajo para un proyecto de tal magnitud”.

“La mejora es abismal”.

“Wtf el redoblaje hace que se escuche peor lo que habían hecho los pseudoinfluencers, era peor de lo que creíamos”.

“Siento que Natalia no estaba tan mal, como que supo darle cierta entonación, que podía funcionar, pero aún así el personaje necesitaba una voz más madura”.

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