Se confirmó la muerte de Julio Morillo, reconocido corista, arreglista y segunda voz que acompañó a figuras legendarias como Diomedes Díaz y Jorge Oñate. La noticia deja en luto al mundo del vallenato.

El artista falleció a los 74 años en Valledupar, Colombia, dejando un importante legado dentro de la música folclórica colombiana

Muere Julio Morillo

A través de una publicación en las redes sociales oficiales del artista Julio Morillo fue confirmada su muerte.

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“Con el corazón destrozado pero sostenidos por el amor inmenso que nos dejó, cumplimos con el doloroso deber de informar el fallecimiento de nuestro amado padre, esposo, suegro, abuelo y maestro, Julio Morillo”, señaló la familia junto a una foto del artista.

Además, resaltaron su entrega al folclor vallenato como corista de las grandes leyendas. “Hoy su cuerpo descansa, pero su legado, sus canciones y su alma noble vivirán por siempre en nuestros corazones”, se lee.

Del mismo modo, su esposa Alba Luz, su hijo Julio César, su nuera Daniris, sus nietos Estefhany y Ángel Daniel, agradecieron las muestras de cariño y las oraciones. ​“Vuela alto, viejo de mi alma. Descansa en paz. Te amamos infinitamente y gracias por tu amor”, finaliza el texto.

Luto en el Vallenato: ¿De qué murió Julio Morillo, voz icónica del género?

De acuerdo con los reportes difundidos por medios colombianos, Julio Morillo murió tras enfrentar complicaciones derivadas de un cáncer que le fu sido diagnosticado hace unos meses.

El músico de 74 años permanecía hospitalizado desde el 24 de octubre en un centro médico de Valledupar, Colombia, y, durante sus últimos días, estuvo bajo supervisión médica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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