¿Quién era y de qué murió Daniela Zuleta, sobrina de Iván Zuleta, estrella del vallenato?

¿Quién es y de qué murió Daniela Zuleta, sobrina de Iván Zuleta, estrella del vallenato?

El fallecimiento de Daniela Zuleta, sobrina del reconocido acordeonero vallenato Iván Zuleta, ha conmocionado a la ciudad de Valledupar, Colombia, y al mundo de la música vallenata.

La joven murió el 9 de marzo, cuando fue encontrada inconsciente en su habitación y trasladada de urgencia a una clínica, donde, según medios locales, los especialistas confirmaron que llegó sin signos vitales.

¿Quién era Daniela Zuleta, sobrina de Iván Zuleta, estrella del vallenato?

Daniela Zuleta, sobrina del acordeonista Iván Zuleta, era una joven de 15 años que era estudiante del Gimnasio del Norte. Era hija de Fabián Zuleta, hermano del músico, y Katherine Gnecco.

¿De qué murió Daniela Zuleta, sobrina de Iván Zuleta?

Las primeras versiones apuntan a que Daniela pudo haber sufrido un episodio de broncoaspiración mientras dormía, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente. El cuerpo fue remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia para determinar la causa exacta del fallecimiento.

El propio Iván Zuleta relató en entrevista con Caracol Televisión: “Cuando la niña llega a su habitación se acuesta, y cuando su mamá la va a llamar aproximadamente a los 40 minutos, estaba muy llena de vómito por todas partes”. El músico añadió: “El caso está en manos de las autoridades (...) Tenemos fe de que sean los designios de Dios, y hay que respetarlos”.

Además, el acordeonista compartió una esquela a través de sus redes sociales, donde se indican las fechas y horas de los servicios funerarios en honor a la joven Daniela Zuleta.

Esquela de Daniela Zuleta, sobrina de Iván Zuleta ı Foto: Captura de pantalla IG ivan_zuletab

La noticia generó un profundo impacto en la familia Zuleta-Gnecco y en la comunidad vallenata. Durante el velorio, que tuvo lugar el 10 de marzo en la funeraria Ecce Homo, se vivieron escenas de dolor que conmocionaron a la comunidad de Valledupar, Colombia.

El cantante Poncho Zuleta, tío de la adolescente, expresó en redes sociales: “Hoy mi corazón y el de toda la familia Zuleta están llenos de tristeza por la partida de Daniela Zuleta. Era una joven llena de luz, de cariño y de sueños”.

La comunidad educativa de la zona también se unió al duelo. Edward Ortega, rector de Gimnasio del Norte, escuela a la que acudía la joven, comunicó: “En el marco del acompañamiento que, como colegio, ofrecemos a nuestra comunidad y, de manera especial, a la familia de nuestra estudiante Daniela Zuleta, queremos informarles que el día de mañana, miércoles 11 de marzo, no tendremos clases en el colegio”.

Además, se decretaron cinco días de duelo institucional para honrar la memoria de la joven.