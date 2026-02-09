Hijos y esposo de Marilyn Patiño, la eliminada de La Casa de los Famosos Colombia

Este domingo, Marilyn Patiño fue eliminada de La Casa de los Famosos Colombia junto con Sara Uribe, una noticia que sorprendió a los espectadores del reality show y que ha encendido las preguntas sobre las famosas.

¿Quién es Marilyn Patiño?

Marilyn Patiño nació el 14 de marzo de 1982 en Cali, Valle del Cauca. La mujer creció en un entorno familiar complejo. “Yo vengo de una familia disfuncional donde mi papá era fotógrafo, Walter Patiño Campo. Mi mamá, Ruth Zapata”, contó en La línea de la vida, una de las secciones de La Casa de los Famosos Colombia.

“Eran revolucionarios en ese tiempo y pues gracias a eso mi padre lo asesinan. Yo no estuve en el entierro de mi padre. No sé dónde quedó su cuerpo. Mi mamá se perdió porque la iban a asesinar. Para mí fue muy duro. Yo vuelvo a saber de mi mamá cuando tenía ocho años de edad”, relató la actriz.

Fue por ello que por años, la crianza de la artista quedó en manos de su abuela. Cuando regreso su mamá, la misma formó un nuevo hogar con otro hombre. Con el tiempo, Marilyn se fue acercando al modelaje y dejó su casa a los 16 años.

Su carrera como modelo se consolidó rápidamente: obtuvo campañas importantes. Ganó un concurso que la llevó a Bogotá, donde inició su camino como actriz, destacando por apariciones en series y películas como El Zorro: la espada y la rosa, La sucursal del cielo, Juego limpio, Los Reyes, Escobar: el patrón del mal, El capo, o Sin senos sí hay paraíso.

Los hijos y esposo de Marilyn Patiño

Marilyn tuvo una relación con un empresario dedicado a la ganadería llamado Héctor Fabián Bonilla, con quien se comprometió en 2017 y tuvo a sus primeros dos hijos, Valentín en 2018 y Samuel en 2020.

Lamentablemente, Bonilla fue asesinado en 2023 y a pesar de que se encontraban separados, la actriz tuvo que dejar Colombia para radicar en Miami ante el temor de represalias contra su vida y la de sus hijos.

Héctor Fabián Bonilla y Marilyn Patiño ı Foto: Especial

En Estados Unidos, la mujer dio a luz a su tercera hija, Milagros. Se desconoce quién es el padre de la niña, aunque la actriz contó que “fue con un gran amigo” con quien engendró a la pequeña.

“En ningún momento se hablaron las cosas, ni de mi parte ni de él para tener una relación seria o algo más allá de la amistad. Fue solo una vez que bastó para que eso sucediera. Yo no soy partidaria de que tú te tienes que casar y luchar por un amor cuando no hay unos lazos que realmente hayas construido para llegar incluso a ponerle un padrazo a tus otros hijos. Me parece súper irresponsable”, contó en diálogo con la revista Vea.