Marilyn Patiño, de La Casa de los Famosos Colombia

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia ya comenzó. El reality reúne a 24 celebridades en un mismo espacio, donde la convivencia, las estrategias y las polémicas son parte del espectáculo.

Entre los participantes de esta edición destaca Marilyn Patiño, una actriz caleña con una amplia carrera en televisión, cine y radio. La famosa ahora se enfrenta al reto de mostrar su vida y personalidad bajo el escrutinio público en televisión internacional.

Su ingreso al reality fue una decisión directa de la producción, pues se apostó por su experiencia y popularidad para atraer audiencia desde el primer día.

¿Quién es Marilyn Patiño, de La Casa de los Famosos Colombia?

Luz Marilyn Patiño Zapata, conocida sólo como Marilyn Patiño, nació el 19 de febrero de 1982, en Cali, Valle del Cauca, Colombia.

La famosa de 43 años ha trabajado como actriz en producciones nacionales e internacionales, entre ellas Sin Senos Sí Hay Paraíso, El cartel de los sapos y La viuda de la mafia.

Marilyn Patiño también se ha desempeñado como presentadora, modelo y cantante, con lo que ha demostrado su versatilidad en distintos ámbitos del entretenimiento.

Además, sobre su vida personal, se sabe que Marilyn Patiño es madre de tres hijos. La famosa ha compartido con sus seguidores momentos difíciles de su vida, incluyendo pérdidas familiares que han marcado a su familia. Por ejemplo, en 2023 murió asesinado el padre de sus dos hijos mayores, Héctor Fabián Bonilla, un empresario ganadero.

La pareja vivió una historia de amor durante ocho años, sin embargo, decidieron darse un tiempo, aunque mantuvieron una relación cordial por los primeros dos niños.

Tiempo después, Marilyn Patiño quedó embarazada y en enero de 2025 dio a luz a su hija, no obstante, se desconoce la identidad del padre de la niña.

Marilyn Patiño en La Casa de los Famosos Colombia

Marilyn Patiño participa en la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia. Es conocida por su carácter directo y por no tener “pelos en la lengua”, lo que la ha convertido en una figura polémica y auténtica dentro del medio.

La producción la eligió como una de las 16 figuras invitadas directamente, debido a su trayectoria y al drama que puede regalarle al reality.

¿Quiénes son los participantes de La Casa de los Famosos Colombia?