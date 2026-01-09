La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia sigue generando expectativa entre el público con la revelación de sus participantes. Entre ellos destaca Sofía Jaramillo, modelo, empresaria y creadora de contenido digital, conocida también por ser hermana de Angélica Jaramillo, una figura del entretenimiento colombiano.

Su incorporación fue anunciada por El Jefe, la voz que lidera el programa, y desde entonces ha despertado comentarios en redes sociales por su estilo confrontativo y muy competitivo. En La Razón te contamos quién es esta polémica participante.

¿Quién es Sofía Jaramillo, la nueva integrante de La Casa de los Famosos Colombia?

Sofía Jaramillo es una de las participantes de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia. Es una modelo, actriz y presentadora de televisión que tiene 36 años y es originaria de Cali, Colombia. Nació el 22 de junio de 1989.

Muchos internautas la ubican por ser hermana de Angélica Jaramillo, una figura también reconocida en el medio del entretenimiento del país.

Su carrera comenzó muy joven, pues a los 14 años incursionó en la actuación y a los 18 inició como modelo profesional. Posteriormente se formó en presentación en la escuela de la agencia Stock Models, vinculándose a espacios televisivos como Gol Caracol.

Su ingreso a La Casa de los Famosos Colombia de este 2026 no es fortuito, la creadora de contenido ha participado en otros realitys. Sofía Jaramillo ganó la primera temporada de Mundos Opuestos en 2012 y participó en Soldados 1.0 en 2017.

Su participación en la tercera temporada del programa busca mostrar su carácter competitivo y fuerte personalidad. Ella misma declaró en entrevistas y cápsulas que quiere aportar “conflicto y contenido” para dinamizar la convivencia dentro de La Casa de los Famosos Colombia.

Actualmente Sofía Jaramillo es creadora de contenido en redes sociales, donde comparte información sobre estilo de vida, moda, comida y sus experiencias como mamá y empresaria.

¿Dónde ver, cuándo y a qué hora La Casa de los Famosos Colombia?

La Casa de los Famosos Colombia podrá disfrutarse por la señal de Canal RCN. La fecha de estreno que tiene programada el reality es el 12 de enero de 2026.

Además, será posible seguir la transmisión por streaming a través de contenido adicional que se publicará en las plataformas digitales de RCN y en transmisiones en vivo por redes sociales.

Los fans de Sofía Jaramillo ya comienzan a mostrar su apoyo mediante redes sociales. El carácter competitivo de la creadora de contenido y su intención de generar polémica la convierten en una de las figuras más esperadas de la temporada 3.