Abelito y su transformación tras La Casa de los Famosos; revela su lado más navideño

Abelito habla de su paso por La Casa de los Famosos y su lado más navideño

Tras su paso por La Casa de los Famosos, Abelito vive un momento de crecimiento acelerado tanto en lo personal como en lo profesional. Entre nuevos proyectos, aprendizajes en el teatro y una agenda cada vez más llena, el creador de contenido y ahora también actor comparte cómo este reality transformó su vida y qué viene en su carrera, así como sus recuerdos más nostálgicos para esta época navideña.

Para Abelito haber dejado el famoso reality show fue un cambio en el que sintió que “ya estoy menos cuerdo que antes”, dijo entre risas en entrevista con La Razón. Aunque reconoce que la experiencia fue divertida, también admite que todo se movió muy rápido: “Siento como que se está pasando todo así de volada, como un sueño”.

Asimismo, el creador de contenido aseguró que está disfrutando del proceso al máximo y que el crecimiento también vino acompañado de cambios familiares: “Ahora la ve menos (a la familia), pero sientes que haces más por ellos… entonces es como un balance mental”.

Abelito recordó sus tres momentos más memorables que vivió en La Casa de los Famosos. El primero fue cuando ganó el famoso viaje patrocinado: “Cuando me gané el viaje todo pagado por Mercado Pago, que él me lo debe”, bromeó.

Otro momento clave fue su regreso inesperado, la primera vez que lo nominaron en el reality show: “Cuando me regresaron por primera vez en el carrusel, que ya iba para fuera y me regresó la gente”.

Y el tercero, uno de los más comentados por los fans: “Estar en el jacuzzi con mi compadre, haciendo por primera vez el podcast de Entre compas. Era una plática entre compas, por eso era sin filtros”.

El reto de actuar de Abelito

Además de su éxito en redes, Abelito incursionó recientemente en el teatro en la comedia “El tenorio cómico”, obra en la que comparte créditos con Freddy y Germán Ortega, María Elena Saldaña, Albertano, Ricardo Margaleff, Ninel Conde, Las Perdidas, entre mucho más.

El influencer señaló que esta es experiencia que le representó un gran desafío. “Lo mismo es improvisar, lo mismo es fluir… y al momento de apegarme a un texto tienes que concentrarte más”, explicó.

El cambio en dinámica lo llevó a valorar el compromiso y la disciplina escénica:“Es un compromiso en primera por los compañeros que son viejos lobos de mar… y en segunda por la gente que va a verte con esa intención de llevarse un buen sabor de boca”.

Compartir escenario con figuras de gran trayectoria, como Los Mascabrothers, ha sido para él un gran aprendizaje. “Son eminencia, me han dado tablas… es un curso intensivo en corto”. También reconoce los consejos que recibe: “Me dicen las cosas como son, me dan tips… al final tú terminas adaptando si va contigo o no”, mencionó el famoso.

Abelito es el claro ejemplo de que él es versátil y no se limita solo a las redes o los realities shows, por lo que ya está planeando nuevos proyectos. “Tenemos ahí algunas emociones como negocitos… lo de mi bebida Belicona, lo de celulares y accesorios”. El 4 de diciembre abrió su antro en Satélite llamado El Palomazo.

Abelito y su lado más navideño

Abelito mostró su lado más nostálgico y familiar en la época decembrina, pues el famoso confesó que “los tamalitos, todo este rollo de las decoraciones navideñas y la reunión de la familia” es lo que más le gusta de la temporada.

El creador de contenido, quien asistió al encendido del árbol en el centro comercial Encuentro Oceanía y que estuvo rodeado de sus fans en este emotivo momento, señaló que su mejor regalo de Navidad que él más recuerda fue cuando recibió su primera computadora, aunque el 60 por ciento del tiempo la usaba para videojuegos.

Abelito en el encendido del árbol de Encuentro Oceanía ı Foto: Karen Rodríguez

El obsequio que nunca llegó también lo recuerda bien, pues afirma que él anhelaba un hermano y eso fue que le pidió a Santa Claus, pero no se le cumplió porque “la fábrica ya estaba cerrada”.