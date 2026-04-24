El festival GDLuz 2026 regresa a Guadalajara, Jalisco, con una propuesta cautivadora que mezcla arte, tecnología y tradición en el corazón del Centro Histórico. Del 23 al 26 de abril, la ciudad se ilumina con espectáculos gratuitos que transforman sus espacios más emblemáticos en escenarios de luz, música y creatividad.

Esta novena edición busca superar la asistencia de años anteriores y demostrar que es uno de los encuentros culturales más importantes de México y el festival de luz más grande de Latinoamérica. El evento reunirá a miles de personas locales y a turistas que disfrutan de la magia nocturna.

Conoce los artistas que se suman al GDLuz 2026 y los horarios y lugares en que podrás disfrutar de su arte.

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GDLuz 2026: Artistas y horarios

La programación de GDLuz 2026 ofrece una amplia variedad de actividades distribuidas en diferentes zonas:

Sábado 25 de abril (horario especial):

7:00 pm– Espectáculo Catedral (Mapping) en la fachada de la Catedral.

7:00 pm– Espectáculo Multimedia (Pirotecnia) en Plaza Liberación.

7:00 pm–Show Artístico “Kopalli” en la explanada del Hospicio Cabañas.

Actividades Diarias: 23 al 26 de abril:

7:30 pm: DJ + Zona Neón —Zona 1: Plaza de Armas.

7:30 pm: Bandas Emergentes —Zona 3: Paseo Fundadores.

8:00 pm: Espectáculo Catedral —Zona 1: Catedral.

8:00 pm: Espectáculo Multimedia —Zona 2: Plaza Liberación.

8:00 pm: Show Artístico “Kopalli” —Zona 5: Explanada Hospicio Cabañas.

8:30 pm: DJ + Zona Neón —Zona 1: Plaza de Armas.

8:30 pm: Bandas Emergentes —Zona 3: Paseo Fundadores.

9:00 pm: Espectáculo Catedral —Zona 1: Catedral.

9:00 pm: Espectáculo Multimedia —Zona 2: Plaza Liberación.

9:00 pm: Show Artístico “Kopalli” —Zona 5: Explanada Hospicio Cabañas.

9:30 pm: DJ + Zona Neón —Zona 1: Plaza de Armas.

9:30 pm: Bandas Emergentes—Zona 3: Paseo Fundadores.

10:00 pm: Espectáculo Catedral —Zona 1: Catedral.

10:00 pm: Espectáculo Multimedia —Zona 2: Plaza Liberación.

10:00 pm: Show Artístico “Kopalli” —Zona 5: Explanada Hospicio Cabañas.

10:30 pm: DJ + Zona Neón —Zona 1: Plaza de Armas.

10:30 pm: Bandas Emergentes—Zona 3: Paseo Fundadores.

Transporte

Recuerda que durante los días del GDLuz 2026, el Tren ligero estará funcionando hasta las 12:30 am.

La última salida de trenes en terminales de la L1 será a las 12:05 am en las estaciones Auditorio y Periférico Sur; mientras que la de la L2 será a las 12:25 am desde las estaciones Tetlán y Juárez; y la última corrida de la L3 será a las 12:05 am de las estaciones Arcos de Zapopan y Central de Autobuses.

Si llegas en auto particular, los organizadores recomiendan el Estacionamiento Mercado Corona, que estará abierto de 6:00 am a 1:00 am del 23 al 26 de abril.