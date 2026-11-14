Garbage en el Zócalo: ¿A qué hora empieza y dónde ver la transmisión del concierto?

Garbage, fundada en 1993, se prepara para conquistar el Zócalo de la Ciudad de México con un concierto gratuito, uno de los eventos musicales más esperados del año. La banda encabezada por Shirley Manson llegará a la Plaza de la Constitución este sábado para interpretar éxitos como “Stupid Girl”, “Only Happy When It Rains”, “Push It” y “When I Grow Up”.

Miles de seguidores ya se congregan en el centro histórico y están más que listos para vivir una noche llena de nostalgia y energía pues se trata del reencuentro con una de las agrupaciones más influyentes de las últimas décadas con el público mexicano.

Garbage en el Zócalo: ¿A qué hora empieza el show?

Garbage tiene previsto subir al escenario alrededor de las 20:00 horas de este sábado 14 de noviembre en el Zócalo capitalino. Te recomendamos seguir los canales oficiales de la Secretaría de Cultura de la CDMX para conocer cualquier ajuste de última hora.

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El acceso peatonal comenzó desde antes del mediodía y la entrada permanece completamente gratuita, por lo que te sugerimos llegar con tiempo para encontrar un buen lugar.

La banda anunció a Paulina Villarreal, integrante de The Warning, como una de las invitadas especiales. La intérprete argentina MUÑEKI77A estaba programada para participar como telonera, pero su presentación fue cancelada.

¡El rock alternativo de Garbage llega al corazón de la Ciudad de México! 🎸✨



Prepárate para corear los grandes éxitos de Shirley Manson, Butch Vig, Duke Erikson y Steve Marker en una noche imperdible llena de energía, guitarras poderosas y atmósferas únicas. ⚡️



¡Ven a cantar… pic.twitter.com/v2T9VF1x7k — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) November 3, 2026

¿Dónde ver la transmisión del concierto de Garbage?

Si deseas ver el concierto de Garbage desde la comodidad de tu hogar, Capital 21 anunció que tendrá una cobertura especial del evento. En Canal Catorce, Tv Migrante y Canal 21 también se podrá ver, mientras que en Reactor 105.7 FM se podrá oír.

¿Qué canciones puede tocar Garbage esta noche?

Por la magnitud del evento, se espera que Garbage haga un recorrido por su trayectoria, por lo que podrían interpretar:

“There’s No Future in Optimism”

“I Think I’m Paranoid”

“Stupid Girl”

“Cherry Lips (Go Baby Go!)”

“When I Grow Up”

“Push It”

“Special”

“Only Happy When It Rains”

“Queer”

“Vow”

Además, el viernes ensayaron con “Lovesong”, un tributo a The Cure, por lo que podrían agregarla. Sin embargo, no la banda no anunció una setlist oficial para esta noche.

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