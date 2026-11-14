Los seguidores de Garbage ya comienzan a apoderarse del Zócalo capitalino, antes del concierto de esta noche. Desde anoche y en las primeras horas de este sábado, decenas de fans llegaron con gorras, mantas y mercancía de la banda para asegurar un lugar privilegiado frente al escenario donde sonarán clásicos como “Stupid Girl”, “Only Happy When It Rains” y “Special”.

Fans de Garbage acampan en el Zócalo horas antes del concierto

La emoción por ver a Garbage en el Zócalo de la Ciudad de México es palpable desde el viernes en la tarde, a más de 24 horas de que inicie el concierto de la banda. Según se compartió en redes sociales, algunas personas, armados con sombrillas, gorros y chamarras, formaron una fila alrededor de las vallas de seguridad que cierran el acceso a la plancha de la Plaza de la Constitución.

Fans de Garbage acampan en el Zócalo desde el viernes ı Foto: Captura de pantalla FB Antonio D'Harvart

Así luce la plancha del Zócalo a las 12:56 pm, a siete horas de que empiece el concierto de Garbage.

Así luce la plancha del Zócalo a las 12:56 pm, previo al concierto de Garbage ı Foto: Captura de pantalla YT webcamsdemexico

Además, también ayer por la noche, la magnética voz de Shirley Manson inundó el corazón del centro histórico. La intérprete y compositora escocesa cantó “Lovesong”, un tributo a The Cure, durante el ensayo, que causó euforia entre los afortunados que pudieron presenciar la escena.

Basándose en las presentaciones más recientes de Garbage, la banda podría interpretar canciones como “There’s No Future in Optimism”, “I Think I’m Paranoid”, “Stupid Girl”, “Cherry Lips (Go Baby Go!)”, “When I Grow Up”, “Push It”, “Special” y “Only Happy When It Rains”, que pondrán a vibrar al público mexicano esta noche.

¿A qué hora es el concierto de Garbage en el Zócalo de la CDMX?

El Gobierno de la Ciudad de México anunció hace un mes que Garbage se presentará de manera gratuita en la Plaza de la Constitución, conocida como Zócalo, este 14 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas.

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