Pulso GNP 2026: El corazón británico del rock y el pop

En Querétaro, Querétaro

Ni la lluvia ni el frío pudieron silenciar las voces de 35 mil personas que se congregaron en Querétaro para vivir una jornada en la que la música se convirtió en refugio, celebración y memoria. Entre impermeables, chamarras y miles de gargantas dispuestas a cantar, Travis y Robbie Williams llevaron el espíritu británico a una noche que hizo de las canciones un puente entre generaciones.

Desde Escocia llegó primero la sensibilidad de Travis, una banda que ha sabido convertir la melancolía en melodías capaces de quedarse a vivir en la memoria. Con temas emblemáticos como “Sing”, “Driftwood” y “Why Does It Always Rain on Me?”, su repertorio evoca esa época en la que el rock alternativo británico acompañó las grandes historias de amor, despedidas y descubrimientos personales.

Caifanes hizo vibrar al público con Saúl Hernández al frente. ı Foto: Carlos Mora|La Razón

La música de Fran Healy y compañía tiene esa cualidad de hacer que una multitud se sienta, por un instante, como un grupo de viejos amigos. Sus guitarras y melodías construyen una intimidad que no necesita grandes artificios: basta reconocer los primeros acordes para que los recuerdos encuentren su lugar entre el público.

El Dato: Robbie Williams también rindió homenaje al rock británico con clásicos de Queen, Oasis y otros referentes.

Más tarde, Robbie Williams tomó el protagonismo con una descarga de energía que recorrió distintas etapas de su carrera. Desde “Let Me Entertain You”, con la que abrió su presentación, hasta “Rock DJ”, “Strong” y “Feel”, el cantante desplegó ese carisma que lo convirtió en una de las figuras más reconocibles del pop británico.

Su concierto avanzó entre ritmos explosivos y momentos de mayor intimidad. “Angels”, una de las canciones más emblemáticas de su trayectoria, encontró un significado especial en las voces de los asistentes: miles de personas compartiendo una misma melodía, como si cada una llevara consigo una historia distinta, pero reconociera en aquella canción una emoción común.

Fran Healy, vocalista de Travis, cautivó con las melodías de la banda escocesa. ı Foto: Carlos Mora|La Razón

También sonaron “Better Man”, “Come Undone” y “Kids”, temas que mostraron las diferentes facetas de un artista capaz de pasar del desenfado a la vulnerabilidad sin perder la conexión con su audiencia. La presentación confirmó que, detrás del espectáculo, permanece la fuerza de un repertorio que ha acompañado a generaciones, buscando también llegar a nuevas.

sello mexicano. La jornada tuvo también una identidad nacional con leyendas como Caifanes, Fobia, José Madero, DLD, La Texana y Electrify, entre otras propuestas. Sus actuaciones reunieron a verdaderos fans alrededor de canciones y sonidos que forman parte de la memoria del rock mexicano, al tiempo que abrieron espacio para nuevas expresiones de la escena contemporánea.

Caifanes aportó el peso de una trayectoria fundamental para la música nacional; Fobia, su personalidad irreverente; José Madero y DLD, sus propios universos emocionales, mientras que La Texana sumó una sensibilidad más cercana a las nuevas corrientes alternativas de la música.

Así, entre el pop británico y la diversidad del rock mexicano, el Autódromo de Querétaro fue escenario de una jornada musical que reunió distintas generaciones. En su séptima edición, el festival Pulso GNP convirtió las canciones en un punto de encuentro entre recuerdos, emociones y nuevas experiencias.