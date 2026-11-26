Ximena Santaoloalla Abdo decidió romper el silencio y señalar de manera directa y pública a quien fuera su agresor cuando era menor de edad, lo que ha desencadenado diversas muestras de apollo, incluyendo a Sasha Sokol.

Luego de que la autora Ximena Santaoloalla señalara que fue víctima de abuso sexual infantil durante nueve años, el cual fue perpetuado por su padrastro, Juan Aguirre Abdo, la cantante Sasha Sokol externó su respaldo.

Por medio de redes sociales, Sasha Sokol señaló que el silencio por parte de las víctimas puede generar impunidad, por lo que este es aún más incómodo que revelar las historias de abuso.

“Aplaudo que cuidarte sea tu prioridad, Ximena. Que tu voz te cobije y te libere. Que tu historia te pertenezca. Y como bien dices: ‘Que la vergüenza y las consecuencias cambien de bando’” escribió la cantante mexicana, quien también fue víctima de abuso y reveló la identidad del agresor públicamente en 2022.

La verdad incomoda, pero incomoda más el silencio porque genera impunidad.



Aplaudo que cuidarte sea tu prioridad, Ximena.



Que tu voz te cobije y te libere.



Que tu historia te pertenezca.



Y como bien dices: “Que la vergüenza y las consecuencias cambien de bando.”… — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 26, 2026

Externan apoyo a Ximena Santaolalla

Tras la denuncia pública que Santaolalla realizó al empresario, diversas autoras mexicanas, personas del medio, e incluso la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, externaron su postura a favor de la escritora, incluyendo a su hermano e hijo de Aguirre Abdo, Juan.

“Toda mi solidaridad con mi querida hermana, Ximena” escribió el empresario mexicano, sin hacer mención directa hacia su padre, o a lo externado por la escritora, quien agradeció el apoyo de su hermano.

Juan Aguirre Abdo respalda a Ximena Santaolalla ı Foto: Captura de pantalla

Ximena Santaolalla ha compartido que es aún más doloroso cuando el abuso proviene de alguien a quien quieres y admiras, pues “esperarías que te proteja, que esté ahí para ti, que te cuide”, lo que puede hacer que las víctimas tarden más años en hablar sobre el abuso que viven.

En la publicación realizada por el medo El País, Ximena comparte que fue víctima de abuso sexual desde los cinco años de edad, y señala que posiblemente los actos de abuso ocurrieron en al menos 2 mil 500 ocasiones, pues esto continuó hasta que cumplió 14 años de edad.

“Comparto mi historia porque es también la historia de millones de niñas y niños y porque quiero que hablemos con más claridad sobre lo que podemos hacer para prevenir este tipo de violencia” señaló Santaolalla en sus redes sociales.

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