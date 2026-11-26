Luego de que se difundiera que el vocalista de Doble Blindaje, Javier Arvayo, fue atacado a balazos en Hermosillo, la agrupación de regional mexicano ha llamado la atención de miles de usuarios de redes sociales.

La banda originaria de Hermosillo, Sonora, y sus integrantes han ganado popularidad en plataformas digitales gracias a sus corridos y temas bélicos. En Spotify, el grupo supera los 109 mil oyentes mensuales y 44 lanzamientos.

¿Quiénes son los integrantes de Doble Blindaje, grupo atacado a balazos, y de dónde son?

Javier Arvayo, vocalista

Javier Arvayo, de 23 años, es el vocalista del grupo Doble Blindaje. Cuenta con más de 20 mil seguidores en Instagram y, según información obtenida de sus redes sociales, compone además de cantar.

Además, en una entrevista dijo que sus referentes musicales son Sergio Vega y Cornelio Vega Jr.; y busca colaborar con Natanael Cano. En un clip, aparece tomado de la mano de una mujer joven, con quien puede tener una relación amorosa, pero se desconoce su rostro y su identidad.

Barbas Valenzuela

Barbas Valenzuela es otro integrante del grupo Doble Blindaje; toca el acordeón y la guitarra, además de interpretar algunos temas bélicos. Actualmente cuenta con 1700 seguidores en Instagram, en @barbasvalenzuela02.

Luis Negrete

Luis Negrete también es integrante de Doble Blindaje; toca la batería. Actualmente cuenta con más de 4 mil seguidores en Instagram y tiene una hija pequeña y esposa.

Dubhan Ornelas

Otro integrante Doble Blindaje es Dubhan Ornelas, quien toca la guitarra y también interpreta algunos temas con la agrupación. En Instagram acumula más de 3 mil seguidores, donde se encuentra con el usuario @dubhi_dom.

Edgard González

Edgar González, El Sowy, como es conocido en redes sociales, es parte de Doble Blindaje; es acordeonista e intérprete. Actualmente cuenta con más de 4 mil 800 seguidores en Instagram.

Así fue el ataque que sufrió grupo Doble Blindaje

Durante una presentación en Hermosillo, Sonora, el miércoles 25 de noviembre de 2026, el grupo Doble Blindaje fue atacado a balazos mientras interpretaba una canción.

El vocalista, Javier Arvayo, resultó herido con al menos siete disparos y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos.

#Sonora ⚠️ En #Hermosillo, Francisco Javier N., joven de 23 años y vocalista del grupo "Doble Blindaje", recibió al menos siete impactos de bala durante un ataque directo en la colonia Unión de Ladrilleros. La víctima fue hospitalizada y se reporta como grave. pic.twitter.com/gV4YJplLzc — El Universal Puebla (@UniversalPuebla) November 26, 2026

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