Víctor Valverde reaparece después de ser baleado en ataque en Culiacán

A finales del mes de septiembre, se dio a conocer que Víctor Valverde, cantante de corridos tumbados, había resultado herido durante un ataque armado que fue registrado al interior de un restaurante de comida ubicado en Culiacán, Sinaloa.

La agresión ocurrió en el restaurante Tai Pak y del accidente ocurrido el 25 de septiembre, junto con el cantante, otras seis personas resultaron heridas y una más murió.

Víctor Valverde reaparece después de ser baleado

Víctor Valverde resultó herido del hombro, una lesión que provocó que por un tiempo, el músico prefiriera mantener un perfil más bajo y alejarse de las redes sociales.

Sin embargo, ahota el cantante regresó al Internet para promocionar su próximo sencillo, Tranquilón. En su cuenta de Instagram, el intérprete de “El mayor de las ranas”, “Subí a la blindada” y “Mamoncita” dio un adelanto de su nueva canción; sin embargo, no reveló la fecha de lanzamiento.

El video fue acompañado por un par de textos en el que Víctor Valverde agradeció a todos sus seguidores por el apoyo que le brindaron en este tiempo, pese a que no ha hecho más declaraciones sobre el ataque armado en el que estuvo involucrado en septiembre.

“Muchas Gracias Mi Gente Por Todo El Apoyo Los Amo Se Viene El Álbum..??”, escribió en los comentarios de la publicación como una manera de mezclar el agradecimiento por le apoyo junto con promoción de sus próximos estrenos musicales.

Víctor Valverde es un cantante de narcocorridos de 22 años de edad, quien consiguió gran parte de su fama por las canciones “El mayor de las ranas”, “Subí a la blindada” y “Mamoncita”. La tarde del 24 de septiembre se informó que el famoso resultó herido durante un ataque armado en un negocio de comida en Culiacán, Sinaloa.

En 2025, el músico mexicano lanzó el álbum Con Tokio, con el que continuó consolidando su presencia dentro de la nueva generación de cantantes sinaloenses.

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