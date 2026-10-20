¿De qué murió Sahara Ray, la exmodelo que fue novia de Justin Bieber y dejó a su hija huérfana?

El pasado domingo 18 de octubre, murió la modelo Sahara Ray, de acuerdo con información confirmada por la familia en una breve declaración al medio TMZ, la noticia sorprendió a quienes recuerdan su carrera en el modelaje y su relación con una de las grandes estrellas del pop.

“Sahara era una joven increíblemente apasionada y amable que amaba a su familia, la moda, a la hija de Snow y el surf. Estamos sintiendo el cariño que nos llegan de sus seres queridos, amigos, fans y de las numerosas comunidades de las que formó parte en todo el mundo”, declaró su madre, Gretchen Bach, al Daily Mail.

Model Sahara Ray has died at 34 years old pic.twitter.com/SwnBkQrLAe — Daily Loud (@DailyLoud) October 19, 2026

¿De qué murió Sahara Ray?

La información oficial señala que la ex novia de Justin Bieber habría muerto a los 34 años de edad en el hospital, rodeada de sus seres queridos; sin embargo, una reciente filtración asegura que la famosa murió por una sobredosis.

En ese sentido, la información revelada al Daily Mail por una fuente cercana a Sahara Ray dice que la mujer “sufrió una sobredosis del letal opioide fentanilo”. Estos detalles no han sido confirmados ni descartados por la familia de la modelo; además, la fuente no aclaró si la sobredosis fue accidental o intencionada.

La presunta sobredosis ocurrió durante la noche del viernes 16 de octubre; tras ello, la exmodelo fue trasladada a la sala de urgencias de un hospital en el que permaneció conectada a un respirador aritificial.

Se especula que la situación se tornó grave y al final, la familia de la modelo tomo la decisión de desconectarla duranre la tarde el domingo. “Falleció anoche rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida”, expresó la familia. posteriormente a TMZ.

Cabe mencionar que en el año 2024, Sahara Ray había confesado que padecía síndrome de Guillain-Barré, por lo que quedó con una parálisis parcial tras un accidente de coche.

En sus redes sociales, su contenido más reciente mostraba su entusiasmo en convertirse en madre y posteriormente, su felicidad junto a Snow, su hija que en la actualidad tiene apenas 9 meses de nacida.

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