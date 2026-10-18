Selena Gomez admite que vapear nicotina cambió su voz: ‘Es tan estúpido’ | VIDEO

La cantante y actriz Selena Gomez se sinceró con sus seguidores en redes sociales respecto a su consumo de nicotina, una adicción que le fue complicada de superar y que cambió su voz por completo.

Y es que desde hace tiempo, en redes sociales habían señalado la enorme diferencia en la voz de la celebridad tanto al cantar como en su vida diaria, lo que generó diversas teorías y rumores entre el público.

Ahora, Selena Gomez decidió aclarar la situación y además, expresar su felicidad porque finalmente ha logrado superar su adicción a la sustancia, pese a que señaló que es muy complicado hacerlo.

Selena Gomez admite que vapear nicotina cambió su voz

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de ‘Lose You to Love Me’ apareció en un video en sus historias para hablar sobre como cambió su vida el vapear nicotina.

“No voy a poder cambiar mi voz. Vapee mucha nicotina [...] La nicotina es tan difícil de dejar y creo que solo quiero decir que si lo estás haciendo o estás tratando de vapear, no vale la pena”, señaló.

Con una expresión de remordimiento, Selena agregó: “Es tan estúpido y cambió mi voz. Si no les gusta escuchar mi voz, se entiende, no me molesta, solo no la ecuchen”, comentó.

Selena Gomez opens up about how vaping nicotine changed her voice:



“I’m not gonna be able to change my voice. Nicotine is so hard to quit… It’s just not worth it. […] I’m really excited because I stopped, and I just hope I can keep it up.” pic.twitter.com/w4euexYK51 — Pop Base (@PopBase) October 19, 2026

“Pero estoy muy emocionada porque lo dejé (vapear nicotina) y solo debo seguir. Es difícil. Si estás pasando por algo, también puedes llegar ahí. Apesta”, expresó al final de su mensaje.

En redes sociales, el público comentó la importancia de no promover malos hábitos en jóvenes, al señalar los riesgos que pueden haber en la salud al adoptar tendencias como la de vapear.

Otros señalaron que por sus antecendentes de salud, la celebridad ni siquiera tuvo que haber empezado a consumir esa sustancia, al ser más precaria a sufrir conscuencias en un menor plazo. Te dejamos algunas reacciones:

“No debería haber empezado en absoluto si tuvo un trasplante de riñón....smh”.

“Bueno, ¡está bien que ella abogue por que la gente se detenga y renuncie!“.

“Intenté dejarlo 4 veces, actualmente estoy en mi quinto intento, usando chicle por ahora. Pero es difícil incluso dejar el chicle”.

“Su voz es mala con o sin nicotina, eso sí”.

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