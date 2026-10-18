El universo de Grey’s Anatomy seguirá creciendo con un spin off ambientado en el oeste de Texas, Estados Unidos. Si bien en mayo de este año ABC anunció el desarrollo de esta nueva serie, recientemente la showrunner Meg Marinis compartió nuevos detalles de la producción.

Esta nueva serie, según contó, buscará diferenciarse de la ficción médica original al abordar problemáticas reales relacionadas con el acceso a la salud en comunidades rurales.

Meg Marinis confirma que habrá spin off de Grey’s Anatomy ambientado en Texas

Durante una reciente entrevista, Meg Marinis explicó que la nueva serie spin off de Grey’s Anatomy se centrará en las comunidades del oeste de Texas y en los desafíos que enfrentan los habitantes para recibir atención médica.

“Estamos profundizando en las comunidades reales y en las historias verdaderas de lo que sucede en la zona rural del oeste de Texas”, afirmó la showrunner.

La historia se desarrollará en un hospital rural que funciona como el último recurso para los pacientes que, de otra manera, tendrían que recorrer largas distancias para recibir tratamiento. La producción también explorará los llamados “desiertos médicos”, es decir, las regiones donde el acceso a la atención sanitaria es limitado.

Grey's Anatomy ı Foto: larazondemexico

La nueva serie spin off de Grey’s Anatomy cuenta con Shonda Rhimes y Meg Marinis como creadoras y guionistas, mientras que Ellen Pompeo y Betsy Beers participan como productoras ejecutivas.

Además, la showrunner confirmó que habrá conexiones con Grey’s Anatomy: “Todavía estamos resolviendo en qué episodio aparecerán, pero sí, tradicionalmente con un spin off eso se hace. Seguimos trabajando en el calendario”.

Se espera que esta producción se estrene en 2027.

La nueva temporada de Grey’s Anatomy ya está disponible

La temporada 23 de la serie Grey’s Anatomy se estrenó en ABC desde el 15 de octubre. En México, esta nueva entrega puede verse en la plataforma de streaming Disney+ desde el 16 de octubre.

Esta temporada sólo contará con 13 capítulos, siendo una de las más cortas de la producción estadounidense.

ABC lanza el tráiler de la temporada 23 de Grey's Anatomy.



Estreno: jueves 15 de octubre. pic.twitter.com/BmQIvDYyst — 🎞🎬 (@TuSubMedia) October 8, 2026

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