¿De qué murió Jenisa Garland, la esposa de Isaiah Washington, actor de Grey’s Anatomy?

Isaiah Washington compartió este fin de semana por medio de sus redes sociales que su esposa perdió la vida hace más de un año, y reveló el motivo detrás de esta terrible pérdida para él y su familia.
El actor que dio vida al doctor Preston Burke compartió que quien fuera su compañera de vida por 29 años, Jenisa Garland, perdió la vida el 9 de junio del 2025, después de haberse desplomado el 31 de mayo del mismo año.
Aseveró que este suceso “fue un golpe tremendo para mí y para toda nuestra familia” y después de 16 meses de su terrible pérdida, dijo que su legado continuará vivo con sus “tres increíbles hijos”.
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¿De qué murió Jenisa Garland?
Por medio de una publicación en redes sociales realizada el 3 de octubre, Isaiah Washington detalló que la causa de muerte de su esposa fue un derrame cerebral hemorrágico masivo del cual nunca pudo recuperarse.
Asimismo, aconsejó a las personas que se realicen estudios al ver señales de alerta, pues en ocasiones “algunos dolores de cabeza no son solo dolores de cabeza o migrañas, pueden ser mucho peores y una señal de alerta”.
Hasta el momento no se ha revelado el motivo por el cual Isaiah Washington decidió esperar más de un año para compartir la noticia con sus seguidores, pero este detalló en su publicación que su esposa era reservada, por lo que no estaba seguro si su publicación era apropiada.
Los derrames cerebrales hemorrágicos masivos son derivados de un dolor de cabeza intenso, y para poder llegar al diagnóstico se deben realizar estudios como tomografía, y análisis de sangre para medir el azúcar y determinar si se coagula normalmente.
De acuerdo con el manual Merck de diagnóstico y terapia, entre las causas se encuentran:
- Anomalías de los vasos sanguíneos presentes desde el nacimiento
- Una protuberancia en las arterias del cerebro (aneurisma cerebral)
- Una conexión anómala entre arterias y venas (malformación arteriovenosa) dentro del cráneo
- Lesiones
- Tumores
- Inflamación de los vasos sanguíneos (vasculitis)
- Trastornos hemorrágicos
- Uso de anticoagulantes en dosis demasiado altas
- Los trastornos hemorrágicos y el uso de anticoagulantes
Mientras que entre los factores de riesgo se encuentran los siguientes:
- Consumo de cigarrillos
- Obesidad
- Una dieta poco saludable llena de grasas saturadas, grasas trans y calorías
- Consumo de cocaína o anfetaminas
- En algunas personas mayores, la acumulación de la proteína anormal llamada amiloide en las arterias del cerebro debilita las arterias y provoca hemorragia
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