‘Tragedia en el Estadio Corregidora’: la verdad detrás del documental

El documental de HBO Max reviso lo ocurrido en el partido entre Querétaro y Atlas

A más de cuatro años de la violencia que sacudió al futbol mexicano, el Estadio Corregidora vuelve a estar en el centro de la conversación con el estreno de Tragedia en el Estadio Corregidora, una serie documental de HBO Max que revisa uno de los episodios más polémicos de la Liga MX.

La producción reconstruye los enfrentamientos ocurridos el 5 de marzo de 2022, durante el partido entre Gallos Blancos de Querétaro y Atlas, cuando una serie de riñas entre aficionados se extendió por las tribunas y la cancha.

Sin embargo, el documental no se limita a recordar las agresiones. A través de imágenes de archivo y testimonios de víctimas, testigos, periodistas, aficionados y autoridades, plantea preguntas sobre cómo se desencadenó la violencia, qué ocurrió durante la emergencia y por qué algunas versiones de los hechos siguen generando controversia.

Lo que ocurrió aquel 5 de marzo de 2022 dejó preguntas que siguen resonando en el fútbol mexicano.#TragediaEnElEstadioCorregidora, la serie documental de HBO, ya está disponible en HBO Max. pic.twitter.com/HRtNjoq3eB — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLat) October 15, 2026

¿Qué revela el documental de HBO Max sobre la tragedia de Querétaro?

Dirigida por Alberto Arnaut, la docuserie está integrada por tres episodios y es resultado de una investigación periodística que se prolongó durante aproximadamente un año y medio.

Entre las personas que participan se encuentran el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri; Gabriel Solares, quien entonces presidía el Club Querétaro, y los periodistas Óscar Balderas, Marion Reimers y Álvaro Morales. También incluye testimonios de aficionados de ambos equipos y personas que estuvieron relacionadas con los acontecimientos.

Uno de los aspectos que examina es la actuación del personal de seguridad y los protocolos aplicados antes y durante el partido. La producción reúne versiones que cuestionan la respuesta ante los enfrentamientos y las condiciones que permitieron que las agresiones se extendieran por distintas zonas del estadio.

Los realizadores han explicado que el propósito no es emitir una sentencia sobre lo ocurrido, sino contrastar distintas perspectivas y permitir que el público conozca los testimonios reunidos durante la investigación.

¿Hubo muertos en el Estadio Corregidora?

Uno de los cuestionamientos que vuelve a surgir con el estreno de la serie es el número de víctimas mortales que habría dejado la batalla campal.

Tras los hechos, las autoridades reportaron oficialmente 26 personas lesionadas y ninguna fallecida. Sin embargo, las imágenes difundidas en redes sociales y los relatos de algunos asistentes alimentaron versiones sobre posibles muertes que no fueron confirmadas de manera oficial.

El documental recupera testimonios que cuestionan ese balance y describe situaciones que, según quienes las presenciaron, les hicieron sospechar que algunas personas habían fallecido.

Hoy es el estreno en @hbomax de "Tragedia en el Estadio Corregidora", un documental en el que tuve el honor de participar y que aborda la campal del 2022 en el juego Atlas vs. Querétaro.



Sus tres episodios ya están disponibles: ¿qué pasó en aquel sábado negro? pic.twitter.com/GEO2yDuwxz — Oscar Balmen (@oscarbalmen) October 15, 2026

¿Qué pasó después de la batalla campal entre Querétaro y Atlas?

Los enfrentamientos provocaron investigaciones, sanciones deportivas y cuestionamientos sobre la seguridad en los estadios mexicanos.

El Club Querétaro recibió un año de partidos a puerta cerrada y una multa económica, mientras que integrantes de su directiva también enfrentaron sanciones.

Con sus tres episodios, Tragedia en el Estadio Corregidora recupera las historias de quienes vivieron aquella jornada y las interrogantes que dejó el 5 de marzo de 2022. Más que cerrar la discusión, la serie vuelve a examinar las distintas versiones de un caso que marcó al futbol mexicano.

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MSL