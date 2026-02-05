‘La Corregidora: La Tragedia’: HBO Max prepara docuserie sobre la violencia en estadio de Querétaro

La violencia que sacudió el estadio La Corregidora de Querétaro durante el partido contra Atlas, en marzo de 2022, marcó un antes y un después en el futbol mexicano.

Las imágenes de la riña, que dieron la vuelta al mundo, evidenciaron las fallas en la seguridad y dejaron una profunda huella en la memoria colectiva del país debido a la magnitud del enfrentamiento.

Ahora, a casi cuatro años de ese caos, HBO Max anunció que inició la producción de la docuserie La Corregidora: La Tragedia, un proyecto que busca analizar lo que sucedió es tarde desde múltiples perspectivas. Se recopilarán archivos y testimonios de los aficionados, las autoridades, los medios y las víctimas.

¿Qué pasó en Querétaro durante el partido vs Atlas en marzo de 2022?

El 5 de marzo de 2022, durante el encuentro de la Liga MX entre Querétaro y Atlas, una riña masiva estalló en las gradas del estadio La Corregidora entre las porras de ambos equipos. Lamentablemente el enfrentamiento entre estos grupos escaló hasta afectar a todos los aficionados que se encontraban en el recinto.

Las imágenes que circularon en Internet fueron muy crudas, pues mostraron a cientos de familias intentando huir, niños protegidos por sus padres y un ambiente de caos absoluto en el que no intervino la policía, pese a estar presente. Incluso se hablaba de la complicidad de los elementos de seguridad y los Gallos Blancos para atacar a los seguidores del equipo contrario.

El Estadio Corregidora vivió hechos violentos durante el choque entre Querétaro y Atlas en la Fecha 9 de la Liga MX ı Foto: larazondemexico

Las autoridades estatales confirmaron que no hubo víctimas mortales, pero sí decenas de heridos, algunos de gravedad. No obstante, estas versiones contrastan con cientos de aficionados que afirman que hubo personas fallecidas.

A raíz de esto, el club Querétaro fue castigado con veto de estadio, multas económicas y la prohibición de que su barra asistiera a partidos como visitante.

La Corregidora: La Tragedia: HBO Max prepara docuserie sobre la violencia en estadio de Querétaro

La docuserie La Corregidora: La Tragedia se estrenará en HBO Max Latinoamérica durante el primer semestre de 2026, pero la fecha exacta aún está por confirmarse.

Se espera que esté disponible en formato de varios episodios, cada uno dedicado a distintos ángulos del caso, por ejemplo, desde el contexto previo al partido, hasta las repercusiones legales y sociales que hubo tras el enfrentamiento.

Al tratarse de una producción original de HBO Max, los suscriptores podrán acceder a ella directamente en la plataforma, tanto en dispositivos móviles como en televisores inteligentes. La expectativa entre los espectadores por la docuserie es alta, pues se trata de uno de los proyectos más ambiciosos en torno a un hecho que sacudió al deporte nacional.