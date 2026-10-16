¿Cuántos muertos hubo realmente en ‘Tragedia en el Estadio Corregidora’? Esto se sabe

El 5 de marzo de 2022, el partido entre Querétaro y Atlas terminó en una batalla campal que conmocionó al futbol mexicano. Las agresiones entre aficionados se extendieron por las tribunas y la cancha del Estadio Corregidora, en Querétaro, y dejaron imágenes de personas golpeadas y ensangrentadas que dieron la vuelta al país.

Más de cuatro años después, el caso volvió a generar preguntas con el estreno de Tragedia en el Estadio Corregidora, una serie documental de HBO Max que reconstruye los hechos mediante imágenes de archivo y testimonios de personas que estuvieron presentes aquella tarde.

Una de las principales interrogantes que aborda la producción es si hubo personas fallecidas durante los enfrentamientos, pese a que las autoridades informaron que no se registraron víctimas mortales.

Hoy es el estreno en @hbomax de "Tragedia en el Estadio Corregidora", un documental en el que tuve el honor de participar y que aborda la campal del 2022 en el juego Atlas vs. Querétaro.



Sus tres episodios ya están disponibles: ¿qué pasó en aquel sábado negro? pic.twitter.com/GEO2yDuwxz — Oscar Balmen (@oscarbalmen) October 15, 2026

¿Cuántos muertos hubo en el Estadio Corregidora?

La versión oficial de las autoridades de Querétaro fue que no hubo personas fallecidas durante los disturbios del 5 de marzo de 2022. El saldo que se dio a conocer posteriormente fue de 26 personas lesionadas, algunas de ellas de gravedad.

Sin embargo, las imágenes que circularon después de la riña alimentaron dudas entre aficionados y usuarios de redes sociales, debido a que mostraban a varias personas inmóviles en el suelo tras recibir golpes.

En aquel momento también circularon cifras extraoficiales sobre posibles fallecimientos, pero estas no fueron confirmadas por las autoridades. Por ello, es importante distinguir entre los reportes oficiales y las versiones que surgieron después de los hechos.

¿Qué revela el documental de HBO Max sobre los posibles fallecidos?

La serie Tragedia en el Estadio Corregidora recupera testimonios de personas que estuvieron en el estadio y que aseguran haber visto a aficionados aparentemente sin signos vitales durante los enfrentamientos.

Entre ellos se encuentra Alan Rojas, quien trabajaba como parte del personal de seguridad privada del inmueble. En su testimonio, relata que vio a dos personas tendidas en el suelo que, según su percepción, ya no presentaban signos vitales.

Otros testimonios incluidos en la producción describen a personas inmóviles en pasillos y tribunas, algunas de ellas cubiertas con sábanas. Estos relatos forman parte de la reconstrucción de lo ocurrido y plantean dudas sobre la atención a los heridos y el registro de las víctimas.

No obstante, los testimonios por sí solos no permiten establecer que esas personas hayan fallecido ni determinar cuántas habrían perdido la vida.

¿La serie confirma una cifra de muertos en la tragedia de Querétaro?

La producción no establece una cifra comprobada de víctimas mortales que contradiga el saldo oficial. En cambio, presenta distintas versiones y testimonios sobre lo sucedido, sin resolver de manera concluyente la interrogante.

La docuserie, compuesta por tres episodios, también examina las circunstancias que rodearon los enfrentamientos y las consecuencias que tuvieron para las personas involucradas.

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MSL