Fuerza Regida denuncia robo de material inédito: ‘Trabajamos muy duro’ | VIDEO

Fuerza Regida denunció el robo de una memoria con 22 videos de presentaciones en vivo, así como material audiovisual de su próximo álbum de estudio. Fue el vocalista de la agrupación, Jesús Ortíz Paz quien difundió un mensaje en redes sociales al respecto.

El músico busca obtener ayuda de sus seguidores, así como recuperar los archivos inéditos, con la esperanza de que el contenido no sea compartido al público sin su autorización. Incluso, la banda ha ofrecido una recompensa para quien les de información que les permita recuperar el material extraviado.

Fuerza Regida ı Foto: IG latingrammyfoundation

Denuncia robo de memoria con material inédito

En un primer momento, Fuerza Régida escribió en sus redes sociales: “Familia, estamos avanzando con Rancho Humilde para resolver nuestras diferencias y trabajar de la mejor manera”, comenzó.

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“También teníamos listos 22 videos en vivo para ustedes, pero le robaron el material a nuestro director.Ofrecemos recompensa por información que nos ayude a recuperarlo. Si saben algo, mándennos DM y ayúdennos a compartir.No nos vamos a rendir”, comunicaron.

Después, Jesús Ortíz Paz grabó un video en donde amplió el mensaje, al explicar que su intención era sacar nueva música proximamente y que por ello habían creado material para su público.

🚨 JOP habla sobre el presunto robo de material al director de Fuerza Regida. El tema ha generado conversación entre los seguidores de la agrupación. 👀🎤



¿Qué pasó con el material que preparaban?#FuerzaRegida #JOP #viral pic.twitter.com/1aI1cYhUQo — POSTA Entretenimiento (@POSTAEntre) October 17, 2026

“Robaron la memoria donde vienen los videos que son 22 rolas. Lo bueno es que está la música, pero los videos no están”, dijo antes de pedirle a los ladrones que de ser posible “se queden con la computadora” pero regrese el contenido.

“Devuélvanos nuestras memorias”, pidió. “Trabajamos muy duro para hacer esos videos y así nomás robaron el carro de mi amigo y tan rápido se desaparecieron”, lamentó antes de pedir nuevamente que les regresen el material.

Además, Jesús Ortíz Paz también aseguró que existen videos que muestran quiénes fueron los ladrones, pero prefieren negociar el regreso de sus videos a cambio de mantener la situación alejada de una escala mayor.

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