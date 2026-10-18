Gypsy Rose Blanchard volvió a ser noticia pues se vio involucrada en un accidente automovilístico en Luisiana, Florida, Estados Unidos. La joven sufrió un choque menor que, según las autoridades, sólo dejó daños materiales y no hubo personas heridas ni detenidas.

El hecho ocurrió apenas unas semanas después del fallecimiento de su prometido y padre de su hija.

¿Quién es Gypsy Rose Blanchard?

Gypsy-Rose Alcida Blanchard nació el 27 de julio de 1991. Fue sentenciada a diez años de prisión por el asesinato en segundo grado de su madre Dee Dee Blanchard.

Dee Dee sometió a Gypsy a abusos físicos, mentales y médicos durante 20 años; incluso le hizo creer a la joven que padecía de una enfermedad terminal. Además, le afeitaba regularmente la cabeza a su hija para imitar la apariencia sin pelo de un paciente de quimioterapia.

Gypsy Rose fue puesta en libertad condicional después de ocho años, a finales de diciembre de 2023.

Gypsy Rose y su mamá Dee Dee Blanchard ı Foto: Especial

Mientras estaba en prisión, Blanchard se comprometió con Ken Urker, a quien conoció a través de un programa de amigos por correspondencia. Terminaron, pero en abril de 2024 retomaron su relación y en diciembre de 2024 nació su hija.

El 1 de octubre de 2026, Ken Urker, prometido de Blanchard, fue hallado muerto en su casa en Raceland, Luisiana, el día de su cumpleaños número 34. Gypsy Rose declaró a People que el joven estaba pasando por un momento difícil y que su muerte habría sido por sobredosis.

Ken Urker, novio de Gypsy Rose Blanchard ı Foto: IG de Gypsy Rose Blanchard

Gypsy Rose se accidenta en su auto semanas después de la muerte de su prometido

De acuerdo con TMZ, la Policía Estatal de Luisiana reveló que el incidente ocurrió el 17 de octubre en una intersección de Houma, donde el coche de Gypsy Rose Blanchard chocó con otro automóvil.

Las autoridades confirmaron que el percance causó daños menores a la propiedad y que ninguno de los involucrados resultó lesionado.

Una fuente citada por TMZ señaló que la visibilidad reducida por el sol pudo haber influido en el accidente, aunque la policía no ha determinado públicamente quién fue responsable.

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