Selma Blair no tenía intención de hacer daño a nadie, dicen representantes sobre incidente en vuelo

Selma Blair abandona el tribunal el lunes 12 de octubre de 2026 en Nueva York

La actriz Selma Blair no tenía intención de dañar a nadie durante un vuelo ni sus consecuencias, donde se le acusa de haber agredido a dos azafatas, a un agente de policía y a una enfermera, según un comunicado emitido el viernes de sus representantes.

El extenso comunicado intentaba contrarrestar lo que calificaba como representaciones inexactas y poco comprensivas de Blair, de 54 años, y del vuelo de Delta de Los Ángeles a Nueva York el domingo que llevó a su primera detención.

“Selma Blair sufrió una emergencia médica durante el vuelo”, decía el comunicado. “No hubo intento de abrir la puerta de la aeronave. Selma no tenía intención de hacer daño a nadie.”

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Una declaración anterior, junto con las declaraciones de su abogado en el tribunal, había dicho brevemente que todo lo ocurrido había una emergencia médica, pero la nueva declaración ofrecía una defensa más detallada.

Blair tiene esclerosis múltiple y, sin especificar que lo había hecho, el comunicado dijo que es “indignante” que alguien sugiera que no la tiene.

“Su diagnóstico es público desde 2018”, decía el comunicado. “Lo que Selma ha podido hacer físicamente en los años siguientes es nada menos que un milagro. Todavía tiene días malos y vive con dolor a diario. Selma también tiene afecto pseudobulbar, una condición neurológica secundaria a su EM, que afecta directamente a cómo se presenta un episodio médico para personas que no la conocen.”

El comunicado añadió: “Por la misma razón, viaja con un perro de asistencia que no se aparta de su lado, y las autoridades le quitaron su perro.”

Detienen a Selma Blair; la acusan de tratar de abrir la puerta de un avión en pleno vuelo ı Foto: Especial

Blair fue acusada de herir a dos auxiliares de vuelo en el avión con destino al aeropuerto John F. Kennedy, luego de patear a un agente de policía que la llevaba al hospital y de patear a una enfermera al llegar, según un comunicado de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

El lunes se declaró no culpable de dos cargos de agresión por cargos estatales que involucran al agente y a la enfermera, y un juez emitió una orden de protección contra ellos. Está en libertad bajo fianza y su próxima fecha en el juicio es en enero.

El FBI también emitió a Blair una notificación acusándola de agresión relacionada con sus acciones a bordo del avión, según un funcionario federal de las fuerzas del orden que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el asunto.

En las comunicaciones aéreas, el piloto de Delta pidió a la torre que tuviera personal médico esperando en la puerta para tratar las marcas de mordeduras y la hemorragia nasal, pero dijo que no eran necesarias ambulancias.

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