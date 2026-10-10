Más de una década después del secuestro de la actriz Irán Castillo, un juez federal dictó sentencias de hasta 165 años de prisión contra nueve integrantes de una organización criminal dedicada al secuestro en la Ciudad de México y el Estado de México.

La resolución se logró tras las investigaciones y pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que acreditó delitos de delincuencia organizada, secuestro agravado, delitos contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Descubre todos los detalles del caso y quiénes son las personas sentenciadas por las autoridades mexicanas.

¿Quiénes fueron los sentenciados a 165 años de cárcel por el secuestro de Irán Castillo?

De acuerdo con la FGR, la banda que secuestró a Irán Castillo, y a varias personas, más operó entre marzo y mayo de 2015 en el entonces Distrito Federal, así como en los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl y Chalco.

Además, la Fiscalía detalló que las penas variaron entre uno y otro integrante del grupo delictivo, según los delitos que fueron acreditados y el número de víctimas. Las sentencias más altas fueron las de Cristian “N” y Edgar “N”, de 165 años de prisión y una multa de 863 mil 742 pesos, por hechos que involucraron a tres víctimas.

Mientras que Jaime “N” y Adriana “N” fueron condenados a 161 años de cárcel y multas de 846 mil 672 pesos, también por delitos contra tres personas.

En tanto, Bernardo “N” y Ángel “N” fueron sentenciados a 111 años de prisión y a pagar 573 mil 552 pesos, en relación con dos víctimas.

La FGR además informó que Jorge “N” y Carlos “N” recibieron 61 años de cárcel y multas de 300 mil 432 pesos por hechos que involucraron a una víctima. Rosario “N” fue sentenciada a 57 años de prisión y una multa de 283 mil 362 pesos, por delitos relacionados con dos víctimas.

Obtiene #FGR sentencias de hasta 165 años de prisión para nueve personas por delincuencia organizada, secuestro, contra la salud y posesión de arma de fuego. Eran integrantes de un grupo criminal que operaba en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y en los… pic.twitter.com/eDHQ8c3083 — FGR México (@FGRMexico) October 8, 2026

El comunicado de la FGR indica que los hombres deben cumplir sus penas en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, ubicado en Nayarit, y las mujeres serán trasladadas al Centro Penitenciario Federal número 16, en Morelos.

Irán Castillo fue secuestrada en mayo de 2015 luego de salir de una obra de teatro en la Ciudad de México. Estuvo encerrada tres días en una casa de seguridad de Chalco, Estado de México.

Puedes leer: