Desaparece joven buscador en Salamanca; colectivo pide la intervención de las autoridades

Integrantes del colectivo Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos denunciaron la privación ilegal de la libertad de un buscador menor de edad que fue sacado a la fuerza de su domicilio en Salamanca, Guanajuato.

De acuerdo con el relato del colectivo, varios sujetos ingresaron violentamente al inmueble, donde el joven habita con su pareja. Al intentar impedir que se lo llevaran, la mujer fue agredida físicamente.

Los hombres argumentaron que el joven buscador sería trasladado a un centro de rehabilitación, conocido como “anexo”; sin embargo, la explicación no dio certeza sobre su paradero, por lo que sus compañeros de búsqueda exigieron la intervención inmediata de las autoridades para localizarlo y esclarecer lo ocurrido.

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Alma Lilia Tapia Nájera, vocera del colectivo, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que se trate de una desaparición y pidió investigar si el adolescente fue ingresado a algún establecimiento de rehabilitación o si su traslado ocurrió bajo otras circunstancias.

El menor se incorporó desde el año pasado a las actividades de búsqueda, luego de que decidió apoyar a su pareja en la localización de un sobrino de ella. Desde entonces, participaba en talleres, capacitaciones y jornadas comunitarias para buscar a personas desaparecidas.

Para las familias y personas buscadoras, la desaparición del joven representa una nueva señal de alerta sobre los riesgos que enfrentan quienes dedican tiempo y esfuerzo a localizar a sus seres queridos y acompañar a otras familias.

Tapia Nájera señaló que estas situaciones las mantienen en estado de alerta y les generan una sensación de desprotección. Por ello, urgió a las autoridades a actuar para dar con el paradero de Christopher y esclarecer las condiciones en que fue sustraído de su vivienda.

El colectivo pidió que se investiguen los hechos y que se informe de manera oportuna sobre cualquier avance en la localización del adolescente.

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JVR