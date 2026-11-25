Los trabajadores del Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México, recibirán un aguinaldo equivalente a 74 días de sueldo base y contarán con un subsidio del 100 por ciento al Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a esta prestación durante 2026.

La medida fue aprobada por unanimidad de votos en el Cabildo municipal y beneficiará a las y los servidores públicos de confianza y generales de la administración local, por lo que no se trata de una disposición que aplique a todos los trabajadores del país.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que esta decisión responde a una administración responsable de los recursos públicos y al reconocimiento del trabajo realizado por el personal durante el año.

TE RECOMENDAMOS: Dan negativo a pruebas de contagio Descarta Salud contagios de influenza aviar en 26 personas expuestas en Zoológico de León

¿Por qué aprobaron el aguinaldo libre de ISR en Huixquilucan?

Durante el anuncio, Contreras destacó que el beneficio es resultado de una política de finanzas sanas y del manejo transparente del presupuesto municipal.

“Como resultado de una administración responsable con el uso de los recursos públicos, transparente y que privilegia las finanzas sanas, aprobamos, por unanimidad de votos, la aplicación del subsidio del cien por ciento al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los aguinaldos correspondientes al ejercicio fiscal 2026 de las y los servidores públicos de confianza y generales de la administración municipal, como un reconocimiento a la labor que han hecho todo el año para brindar mejores servicios y una atención de calidad a la población de este municipio”, señaló la alcaldesa.

¿Quiénes recibirán el aguinaldo de 74 días en 2026?

El beneficio está dirigido exclusivamente al personal de confianza y general que trabaja en la administración municipal de Huixquilucan.

De esta manera, el subsidio cubrirá el 100 por ciento del ISR que correspondería pagar por los aguinaldos de los servidores públicos municipales durante el ejercicio fiscal 2026.

La medida forma parte de las prestaciones que el gobierno local otorga a sus trabajadores y representa el quinto año consecutivo en que se autoriza este apoyo.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL