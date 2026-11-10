Adelantan aguinaldo 2026: ¿Qué trabajadores recibirán una parte desde el 10 de noviembre?

Las y los trabajadores del gobierno y de las empresas privadas tienen derecho a recibir aguinaldo anualmente, pues esta es una prestación establecida en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Cada fin de año las y los empleados reciben un aguinaldo, el cual conforme a lo establecido en el artículo 87 de la LFT, deben recibir antes del día 20 de diciembre.

Esta prestación es equivalente a un mínimo de 15 días de salario; sin embargo, este 2026 se determinó que las y los servidores públicos recibirán un aguinaldo equivalente a 40 días de salario.

¡El pago del #Aguinaldo es tu derecho!



✅ Te lo deben de pagar en efectivo

✅ No se puede sustituir



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Todas las personas trabajadoras deben recibirlo: #ConDerechosTrabajamosMejor pic.twitter.com/MOPfCZ4M9m — STPS México (@STPS_mx) December 13, 2022

Adicionalmente, se estableció que en algunos casos, los servidores públicos podrán comenzará recibir el pago total o parcial de su aguinaldo a partir del 10 de noviembre.

A su vez, las y los pensionados del ISSSTE recibirán la primera parte de su aguinaldo la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda parte les llegará a partir del 27 de noviembre.

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¿Quiénes reciben aguinaldo de 40 días?

En el decreto del Diario Oficial de la Federación (DOF) publicado el 23 de octubre de este año se stableció que quienes recibirán un aguinaldo de 40 días son:

Las personas servidoras públicas de las Dependencias y Entidades Federales

El personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentre en funciones en territorio nacional, y el que se encuentre en funciones en las representaciones de México en el extranjero

El personal militar en activo

Las personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios

Las personas que reciban pensión militar, pensión civil, pensión de gracia o los deudos de esas personas a quienes se les haya otorgado una pensión del ISSSTE o con cargo al erario federal

Aguinaldo ı Foto: Especial

¿Qué hacer si no recibo aguinaldo?

El aguinaldo debe ser otorgado a trabajadores de base, de confianza, de planta, sindicalizados, por obra o tiempo determinado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguro, vendedores y otros semejantes que se rijan por la Ley Federal del Trabajo.

Quienes no reciban un pago de aguinaldo pueden comunicarse directamente con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET):

Vía telefónica al número 59 98 2000 o al 018009117877 , 018007172942

Por correo electrónico

🟠 De acuerdo al Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, si laboras en el sector público o privado debes recibir aguinaldo antes del 20 de diciembre, si trabajas y aún no cumples el año tienes derecho a recibir la parte proporcional correspondiente. pic.twitter.com/OsUrrOM9kj — STPS México (@STPS_mx) December 13, 2020

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