Pete Hegseth tacha de ‘farsa’ la iniciativa para destituirlo: ‘Va a fracasar’

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, calificó como una “farsa” la iniciativa para iniciar un proceso de impeachment o destitución en su contra, el cual, aseguró, está destinado al fracaso.

En su primera rueda de prensa desde que se presentó la iniciativa en la Cámara de Representantes, Hegseth se refirió a este proceso como una “farsa” y una “maniobra propagandística”, la cual, acusó, viene del “resentimiento”.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Hegseth se refirió particularmente a Thomas Massie, diputado republicano por Kentucky quien promovió su proceso de impeachment por iniciar sin autorización la guerra contra Irán, en febrero de este año.

“Lo que está intentando hacer un congresista descontento y derrotado no es ejercer una labor de supervisión ni exigir responsabilidades. Es un espectáculo político, un manifiesto personal impulsado por el ego y el resentimiento”, acusó Pete Hegseth.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

El secretario de Guerra acusó que el objetivo principal de esta “maniobra” es perjudicar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Que no haya ninguna duda sobre lo que está ocurriendo. Esto no se limita a mi”, abundó el funcionario estadounidense.

Defiende guerra con Irán: era necesaria, afirma

En el mismo sentido, Pete Hegseth defendió la guerra contra Irán, así como otras intervenciones iniciadas durante la actual administración estadounidense, como la ejecutada en Venezuela el 3 de enero, que derivó en la detención del presidente Nicolás Maduro.

“Todas fueron operaciones legales, ordenadas por el comandante en jefe y posteriormente por mí, notificadas al Congreso y ejecutadas por militares estadounidenses que cumplieron con su deber”, explicó.

🔴🇺🇲El secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, evitó responsabilizar a alguien por las derrotas republicanas en las elecciones intermedias, luego de que JD Vance relacionara los resultados con la guerra contra Irán.



Aunque expresó respeto por el vicepresidente, defendió la… — Azucena Uresti (@azucenau) November 10, 2026

Hegseth también justificó la guerra contra Irán al explicar que esta fue iniciada con el fin último de evitar que el país persa desarrollara un arma nuclear.

“Fue por las razones correctas: para asegurarnos de que Irán nunca tenga un arma nuclear. Como dijo [el secretario de Estado] Marco Rubio: pudo no haber sido muy popular, pero era necesario hacerlo”, abundó el funcionario de EU.

Votación para “impeachment” de Hegseth, esta semana

En tanto, la votación para determinar si se iniciará un proceso de impeachment contra Pete Hegseth se realizará a más tardar el miércoles.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

De acuerdo con fuentes consultadas por la agencia Reuters, la resolución contaría con los votos necesarios para ser aprobada, pese a que los republicanos siguen manteniendo control de la Cámara de Representantes, pues los cambios derivados de las elecciones de medio término serán efectivos a partir del 3 de enero.

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