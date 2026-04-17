¿Recorte al aguinaldo del ISSSTE? Quiénes perderán la mitad de su prestación y por qué

Estos lugares tendrán un recorte en el aguinaldo ISSSTE

Aunque el anuncio de un ajuste en los aguinaldos ha generado preocupación, es importante aclarar que este recorte del 50% para el 2026 no es para todos los pensionados ISSSTE del país.

Esta medida, avalada por la Suprema Corte, busca proteger las finanzas públicas, pero solo se aplica en un caso muy específico.

¿Quiénes se verán afectados?

El recorte aplica únicamente a los nuevos pensionados del sistema estatal de Zacatecas (ISSSTEZAC). Esto incluye a quienes tramitaron su jubilación después de agosto de 2024 bajo las modalidades de edad avanzada, vejez, invalidez o incapacidad permanente. Para ellos, el aguinaldo pasará de 60 a 30 días.

El monto será correspondiente a 30 días en lugar de 60 ı Foto: Cuartoscuro

¿Quiénes mantienen su pago completo?

La gran mayoría de los adultos mayores en México no experimentarán cambios en sus prestaciones, ya que los jubilados del ISSSTE e IMSS nacional en todo el país seguirán recibiendo su aguinaldo de manera habitual y sin ningún recorte.

Asimismo, aquellos que ya estaban pensionados en Zacatecas antes de la reforma conservan su derecho a recibir los 60 días de pago completos.

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Finalmente, es importante recordar que la Pensión Bienestar, al ser un programa social, no incluye aguinaldo, por lo que sus depósitos bimestrales continuarán realizándose según el calendario oficial.

En resumen, si no eres un nuevo jubilado del sistema estatal en Zacatecas, tu aguinaldo para este 2026 está protegido y se entregará en las fechas acostumbradas.