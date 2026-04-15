Martí Batres destaca trabajo institucional para lograr 100% de abasto de medicamentos en el ISSSTE.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que continúa el trabajo institucional para lograr el 100 por ciento de abasto de medicamentos en las 766 farmacias del organismo.

“Seguimos trabajando en el abasto de medicamentos para mejorar el servicio de nuestras 766 farmacias. Teníamos farmacias con un 80 por ciento de abasto, 85, 90, 95 y 100. Ahora ya todas nuestras farmacias tienen más del 90 por ciento y la inmensa mayoría más del 95 por ciento”, publicó en redes sociales.

Con acciones concretas que ha realizado el Instituto, entre las que destacan reuniones con proveedores, envío de medicamentos faltantes, transferencias de claves entre unidades, visitas sorpresa, actualización del catálogo, revisión de procesos en ventanilla para disminuir la burocracia y eficientizar la atención a pacientes, además de reuniones con los responsables de farmacias, actualmente se ha logrado un promedio de abasto del 97 por ciento a nivel nacional.

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“El promedio que tenemos es del 97 por ciento y ya tenemos muchas farmacias que están al 100 por ciento de claves de medicamentos”, señaló.

Contamos, en promedio, con un 97% de abasto de medicamentos en nuestras Farmacias del @ISSSTE_mx. Muchas de ellas cuentan con el 100% de claves. pic.twitter.com/T3KaHzYyIB — Martí Batres (@martibatres) April 15, 2026

Asimismo, cabe resaltar que el Centro Nacional de Distribución (CENADI) registró en el último trimestre del 2025 la llegada de 37 millones de piezas de medicamentos y 13 millones de materiales de curación, mientras que para el primer trimestre del 2026 fueron 56 millones de piezas de medicamentos y 16 millones de piezas de materiales de curación, lo que representa un aumento constante en el abastecimiento durante seis meses.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE refrenda su compromiso con el derecho a la salud de forma gratuita y eficiente, asegurando que las recetas se surtan completas a la derechohabiencia.

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JVR