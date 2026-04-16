› Inédita convocatoria

Llamó poderosamente la atención, muchos nos comentaron, el golpe de timón que dio este miércoles la Presidenta Claudia Sheinbaum en aras del proyecto de ir con una alternativa del menor impacto posible a la explotación de gas natural no convencional en territorio mexicano. La mañana de ayer, la mandataria reunió a los rectores de la UNAM, Leonardo Lomelí; de la UAM, Gustavo Pacheco, y al director del Poli, Arturo Reyes, entre otros representantes de instituciones académicas públicas. Estas casas de estudio, nos hacen ver, anteriormente, para no ir más lejos en el sexenio pasado, no fueron consideradas para sumar sus perspectivas científicas en la recuperación de la soberanía energética. El caso es que ahora, cuando el país se enfrenta a la dependencia del gas natural que proviene de Estados Unidos —una circunstancia que nadie puede ignorar— varios sectores, dicen, han visto con muy buenos ojos que la Presidenta tome con seriedad un proyecto que no sólo debería abonar en la autosuficiencia nacional en materia de un combustible crítico sino en la conservación de nuestro suelo. Enhorabuena.