Suma CSP a plan de fracking a UNAM, IPN y UAM; ejes, bajo riesgo y soberanía

LA MANDATARIA, ayer, con parte del equipo que dará su opinión sobre el fracking.

A pesar de reconocer su rechazo a la implementación del fracking en el territorio mexicano derivado del impacto ambiental, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo argumentó que las condiciones que hoy enfrenta el mundo, así como las nuevas tecnologías para su puesta en marcha, hacen que pueda ser visto “con ojos de soberanía”.

Durante su conferencia matutina, la mandataria presentó al comité de científicos y especialistas que analizarán la posible explotación sustentable de las reservas de gas natural en yacimientos no convencionales para disminuir la importación de este recurso.

El Dato: Algunos de estos especialistas han investigado aguas subterráneas, geología y tratamiento de agua. La mandataria los instó a ponerse de acuerdo sobre esta necesidad.

Insistió en que la apuesta para extraer gas y depender menos de la compra que se hace de este recurso al extranjero, principalmente a Estados Unidos, es encontrar químicos menos contaminantes y alternativas distintas al fracking tradicional. “Lo que hemos observado es que hay una innovación enorme en este tema, que permite que ya no se usen químicos tan contaminantes. Entonces, hay que voltear a ver nuevamente al gas no convencional con ojos de soberanía y con ojos de reducción al máximo de los impactos ambientales”, declaró.

Sin embargo, reconoció que no habrá una vía con cero impacto ambiental, “porque no hay ninguna actividad humana que sea de cero impacto ambiental, sino la reducción y la mitigación de los impactos ambientales”.

La mandataria afirmó que, en caso de realizar el plan, el punto inicial para la exploración será Coahuila, cuyas condiciones, como regiones sin habitantes, permitirán las labores. No obstante, aseguró que no se dejará a un lado a las comunidades y subrayó que habrá acercamientos para exponer el proyecto.

9 millones de pies cúbicos de gas consume actualmente México

Además, señalo que “75 por ciento del gas que consume México es gas no convencional, solamente que se explota en Estados Unidos”.

“No vamos a hacer nada en contra de una comunidad; no somos gobiernos de antes, que olvidaban a las comunidades y que no las incorporaban en la toma de decisiones. Entonces, eso es lo que le decimos a los grupos que durante muchos años han luchado contra el fracking. Yo misma durante muchos años dije: ‘El fracking no’... Lo que no queremos es cerrar la puerta al futuro de México y a la decisión soberana que tenemos que tomar en momentos en donde estamos viendo que cada vez dependemos más de un energético del exterior”, dijo.

El equipo —en el que hay opositores a esta formade extracción— que analizará si es factible o no el plan está conformado por 17 especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), entre otras instituciones.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, ayer, en conferencia de prensa. ı Foto: Especial

La jefa del Ejecutivo federal señaló que, una vez que este grupo de expertos emita sus primeras recomendaciones en dos meses, se consultará con las comunidades, ya que aseguró que este tema se trata de una decisión colectiva.

Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, subrayó que este proyecto no emana de la improvisación, sino de la intención de fortalecer la autosuficiencia energética de México.

“Estamos aquí para dar confianza y rigor científico al pueblo de México. No estamos improvisando, estamos aplicando la ciencia para el desarrollo social y se une a nuestro pueblo”, declaró.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, señaló que las adversidades internacionales llevan ahora reconsiderar la necesidad de trabajar en contar con los combustibles extraídos por cuenta propia, para ya no depender del exterior.

Aseguró que los investigadores evaluarán los costos que el plan implica, así como los requerimientos tecnológicos y los beneficios que derivarían de concretar el proyecto, para darlo a conocer a la sociedad mexicana.

“Eso es lo que la Presidenta nos ha pedido, en su momento, que también se haga, pero con la mayor responsabilidad. Así que agradezco la posibilidad de apoyar a la República en un asunto que es del mayor interés para todas y todos los mexicanos. Y por supuesto que, de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, estaremos dispuestos a llevar a cabo esta encomienda y todas aquellas que nos sean asignadas para contribuir al desarrollo del país”, dijo.

Por su parte, el rector del IPN, Arturo Reyes Sandoval, calificó al plan de retomar la fracturación hidráulica como un “reto” ante el cual se habrán de procurar dos ejes “irrenunciables”: la evaluación operativa técnica y la sustentabilidad.

“El Instituto Politécnico Nacional pone al servicio de la nación mexicana su compromiso cardenista con la soberanía energética, la protección del medioambiente y el bienestar de las comunidades, en cumplimiento del mandato que encierra nuestro lema, que es: ‘Poner la técnica al servicio de la patria’”, expresó.

Gustavo Pacheco López, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, aseguró disposición para atender “los grandes desafíos de la nación” y dijo coincidir con que la alta dependencia que el país tiene del gas que le compra a Estados Unidos pone en una situación vulnerable al país, la cual “debe superar”.

“Entendemos el gas como un combustible de transición. Y, por ello, la Universidad Autónoma Metropolitana pone a disposición de la nación su rigor académico, científico y capacidad de innovación para asegurar que la explotación de reservas nacionales, incluyendo el gas no convencional, se realice bajo los más estrictos estándares de sustentabilidad, alta eficiencia y adecuada gestión de riesgos”, dijo.

Ahondó en que esta institución colaborará con la innovación tecnológica propia en la que ya trabaja, como la microbiorefinería rural, en lo cual se trabaja junto con la Universidad de San Luis Potosí y la Universidad Michoacana.

“Lo que hoy presentamos como una solución para comunidades rurales, tenemos la capacidad para extrapolarlo a mayor escala. Para lograrlo, nuestros equipos de investigación ya están implementando de manera ética y responsable: la inteligencia artificial en el diseño y la optimización de estos procesos, lo que garantiza eficiencia energética, promueve rendimientos y distribución justa de beneficios para la población en esta cadena de valor”, sostuvo.

Pacheco López remarcó que la transición hacia la soberanía energética debe ser un proceso guiado por la ciencia, abierto a la sociedad y bajo condiciones de responsabilidad intergeneracional.

Gobierno desconoce si EU extrae gas de aquí

› Por Yulia Bonilla

México no cuenta con información sobre si el gas natural que Estados Unidos extrae del lado de su frontera, y del que nuestro país depende en hasta tres cuartas partes, proviene del territorio nacional, aceptó el Gobierno federal.

Al reanudar la exposición del plan para explotar yacimientos y contar con gas natural por cuenta propia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que Estados Unidos tiene yacimientos en explotación muy cerca de la frontera con Coahuila, estado que es donde se contempla iniciar las labores de exploración para el abasto de gas en México.

El Dato: La fracturación hidráulica (fracking) que se utiliza actualmente para obtener gas en EU requiere de 5 a 7 por ciento de agua, y 95% de ella se reutiliza en el proceso.

En ese contexto, declaró que no se tiene información si las profundas perforaciones llegan de este lado de la frontera.

“Porque del otro lado está una cuenca que sabemos que tiene gas y que incluso Estados Unidos, al sacar el gas o las empresas de Estados Unidos al sacar el gas, pues no sabemos qué tanto gas se está sacando de este lado. Porque finalmente, están aquí los geólogos que me corrijan, pero está en el Jurásico, o sea, está a 3000 metros de profundidad”, declaró.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya no es necesario tener tantos pozos para la extracción de recursos, gracias a las nuevas tecnologías. A su vez aseguró que no se entregarán los recursos naturales al extranjero, tras la posibilidad del uso de maquinaria extranjera… pic.twitter.com/6Ra59901YX — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 15, 2026

Aunque la mandataria dijo que no existen investigaciones sobre el impacto en México de las extracciones que realizan las empresas norteamericanas, bajo técnicas que en nuestro país se han rechazado, los investigadores afirmaron que se han mantenido en observación.

Luis Fernando Camacho Ortegón, doctor en Geociencias de la Universidad Autónoma de Coahuila, afirmó que durante 22 años se han mantenido activos los grupos de trabajo interdisciplinarios junto al Instituto Mexicano del Petróleo, para observar cómo funciona la industria de los hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos.

Aseguró que, aunque décadas atrás se utilizaron técnicas de “baja eficiencia” que sí tenían consecuencias, con el paso del tiempo se han mejorado las herramientas y tecnologías recurridas.

“Cuando hacen ellos extracción de esa agua y esa agua la utilizan para hacer su fracturamiento hidráulico en las formaciones, pues no han tenido afectaciones, dijéramos, a los acuíferos superiores. Y, por otro lado, esa agua también que han estado utilizando la van controlando en el fracking, a través de nuevas tecnologías que, como ya mencionaron, actualmente existe sistemas robotizados que están midiendo constantemente eh la el fracturamiento que se está dando y pueden medir en tiempo real, en milisegundos, la velocidad a la que la fractura va creciendo”, dijo.

Explicó que con esto se evitan rompimientos más allá del yacimiento que se explora, lo cual, subrayó, también debe cuidarse para tampoco derivar en una pérdida de hidrocarburos.

“Realmente, el fracking lo consideramos con la tecnología actual, una tecnología que básicamente ya alcanzó un nivel de seguridad muy estable”, concluyó.