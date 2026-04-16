Ven en Morena golpe a alianza; somos aliados, no sometidos: PVEM

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que la decisión del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de competir en solitario en San Luis Potosí representa un golpe para la coalición, al tiempo que reconoció la fortaleza de ese instituto político en la entidad; sin embargo, subrayó que no debe caer en excesos de confianza frente a la presencia nacional de Morena.

Durante una entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Monreal Ávila calificó como negativa la eventual ruptura electoral en esa entidad, al señalar que “es una mala noticia para la coalición, el que vaya el Verde solo; aunque sea muy fuerte en esta entidad federativa, es una noticia que nos afecta a la coalición”.

El Dato: Monreal Ávila insistió en que los procesos deben realizarse con transparencia y sin exclusiones, priorizar la competitividad electoral y el fortalecimiento de la alianza política.

El legislador morenista dejó claro que, si bien el PVEM tiene una base sólida en San Luis Potosí, la decisión de separarse de la alianza responde a un cálculo propio de sus dirigencias, que consideran viable competir por cuenta propia. “Ellos ya valoraron ir solos, se sienten suficientemente aptos y fuertes como para poder anotarse un triunfo”, señaló.

No obstante, el morenista advirtió que, en política electoral, no existen garantías permanentes, por lo que llamó a la prudencia y a evitar triunfalismos anticipados. “No hay triunfos para siempre y no hay derrotas permanentes”, dijo, al enfatizar que cualquier estrategia debe considerar la dinámica cambiante del electorado.

En ese contexto, lanzó un mensaje directo al Verde sobre los riesgos de enfrentar una contienda sin el respaldo de la coalición que han construido en otros procesos recientes. “El Verde no debe confiarse porque Morena es muy fuerte en todo el territorio nacional”, afirmó, y destacó la capacidad organizativa y presencia territorial de su partido.

A pesar de la tensión que implica esta posible ruptura en San Luis Potosí, Ricardo Monreal evitó confrontaciones y optó por una postura de respeto hacia las decisiones internas del PVEM, así como hacia los perfiles que pudieran surgir en cada entidad.

Al referirse a liderazgos como el de Carlos Alberto Puente, quien se perfila como aspirante al gobierno de Zacatecas por el Partido Verde, donde su hermano, el senador Saúl Monreal, podría quedarse fuera del proceso al no ser incluido por Morena, expresó: Respeto a Carlos, ha sido un compañero serio aquí en la Legislatura; tengo una muy buena opinión de él.

Asimismo, dejó en claro que las definiciones sobre candidaturas y alianzas corresponden a cada fuerza política, por lo que no adelantó juicios sobre posibles configuraciones electorales.

Monreal llamó a que los procesos internos privilegien la apertura y la competitividad, con el objetivo de postular a los perfiles más sólidos.

“Debe hacerse con apertura y que sean los mejores candidatos o candidatas las que nos representen en cada entidad federativa”, concluyó.

A pesar de las declaraciones de Ricardo Monreal, el diputado Leonel Godoy Rangel afirmó que Morena respetará la decisión del Verde de contender solo por la gubernatura de San Luis Potosí, al tiempo que insistió en que Morena no aceptará que haya nepotismo.

Asimismo, Godoy Ramos consideró que esta determinación del PVEM no constituye una ruptura con Morena, sino un acto de autonomía.

“Yo lo veo como un acto de autonomía que tiene el PVEM; es una decisión que ellos pueden tomar. No sé qué digan sus estatutos, seguramente no prohíben, como los nuestros, que sí prohíben el nepotismo. Y como se va a prohibir también constitucionalmente a partir de 2030. Entonces, están en su derecho, y hay que respetarlo”, indicó.

PVEM prevé ir solo en el 27 donde sea fuerte

› Por Tania Gómez

De cara a las definiciones rumbo a los comicios de 2027, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República endureció su postura al interior de la alianza que mantiene con Morena y el Partido del Trabajo (PT), al defender que competirá por cuenta propia en las entidades donde tengan mayor fuerza.

El senador Luis Armando Melgar dejó claro que su partido no está dispuesto a ceder espacios ni subordinarse a Morena rumbo a las elecciones del próximo año, al advertir que competirán solos donde tengan condiciones, y que no “regalarán” candidaturas dentro de la alianza..

“Donde podamos ir solos y tengamos el músculo para hacerlo, vamos a levantar la mano”, sostuvo el legislador, quien marcó distancia política: “Somos aliados, no somos una extensión de Morena. No somos sometidos ni incondicionales”.

El Dato: Manuel Velasco dijo que la decisión de si la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, continúa al frente de ese partido es únicamente de los militantes morenistas.

En torno a la negociación electoral, que ya está en marcha al interior de la alianza, advirtió: “Así como Morena no nos regala nada, nosotros tampoco les vamos a regalar absolutamente nada”, dijo, en referencia al reparto de candidaturas.

Melgar Bravo subrayó que no debe confundirse la colaboración en el Congreso con los acuerdos electorales.

“Tenemos una alianza legislativa, pero no confundamos la alianza legislativa con una alianza electoral”, dijo, al enfatizar que la decisión de competir juntos o separados en 2027 aún está abierta.

En paralelo, el coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco, descartó que existan acuerdos definidos con Morena y el PT para la distribución de candidaturas, y aseguró que apenas han comenzado las conversaciones. “No, no, de ninguna manera. Son mesas iniciales, todavía no hay acuerdos formales”, explicó, ante versiones respecto a un posible reparto de gubernaturas.

Reiteró que “todavía no hay ningún acuerdo” y señaló que el proceso apenas arranca y requerirá reglas claras “y que haya piso parejo”, al reconocer que aún no se han definido tiempos ni métodos.

Por su parte, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín respaldó la posibilidad de que el PVEM compita en solitario, particularmente en estados donde ha consolidado una base propia.

“Es absolutamente lógico que el Verde vaya solo, somos la fuerza más importante” en San Luis Potosí, dijo, al tiempo que rechazó que esta postura implique una ruptura con Morena. “Somos coaliados, pero eso no quiere decir que donde el Verde tiene posibilidades propias, cancele esas posibilidades”, sostuvo.

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco ı Foto: Cuartoscuro

Incluso defendió que la competencia entre aliados es válida: “También somos competidores donde tenemos que ser competidores. Eso no es ruptura”.

En ese contexto, Ramírez Marín defendió que el crecimiento del PVEM le permite replantear su estrategia electoral y priorizar la consolidación de liderazgos propios en distintas entidades.

Señaló que el partido ha dejado de ser únicamente un aliado para convertirse en una fuerza con capacidad de competir por sí misma, incluso si ello implica no encabezar triunfos inmediatos. Asimismo, subrayó que las decisiones sobre candidaturas deben basarse en méritos y respaldo ciudadano, no en acuerdos cupulares.

UNIFORMIDAD DE CRITERIOS ı Foto: Especial

El senador del Verde también rechazó que el impulso a ciertos perfiles pueda considerarse nepotismo, en referencia a la eventual candidatura de su compañera Ruth González al gobierno de San Luis Potosí, quien, a su vez, es esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo, al argumentar que se trata de trayectorias construidas con trabajo propio.

“Sería una injusticia negarle la oportunidad a quien ha hecho su mérito personal”, dijo Ramírez Marín.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL